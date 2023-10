Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou po dvou porážkách uhráli doma s Kolínem „jen“ remízu 3:3, přestože po prvním poločase vedli o dva góly. Zajímavostí jsou jejich dvě ukázkové vlastní branky, podívejte se na video. Svěřenci kouče Tomáše Hrabíka figurují stále na šesté příčce tabulky České fotbalové ligy skupiny B.

Sestřih gólů z třetiligového utkání Chlumec n. C. - Kolín (3:3) | Video: FK Chlumec

V Chlumci zřejmě nebude panovat příliš velká spokojenost s remízou. Do vedení šli sice hned v úvodu hosté poté, co Čápova malá domů skončila v síti. Ale domácí ještě do poločasu stihli otočit skóre na 3:1. Nejprve se parádně trefil Kejř, krátce poté přesně hlavičkoval Kneifel a dobrý poločas Východočechů zakončil hezkou zasekávačkou a následnou přesnou placírkou Tomáš Labík.

Nadějný výsledek ovšem domácí nedokázali po změně stran udržet. V 54. minutě hlavičkoval Havel další malou domů, jenže gólman Brát vybíhal kousek vedle a míč tak skončil v síti. O deset minut později se po dlouhém nákopu dostal za chlumeckou obranu rychlý Veselý a prostřelil brankáře, čímž stanovil konečné skóre 3:3. Další branky i přes šance na obou stranách už totiž nepadly.

ČFL, skupina B – 13. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – SK Sparta Kolín 3:3 (3:1). Branky: 17. Kejř, 21. Kneifel, 39. T. Labík – 5. vlastní (Čáp), 54. vlastní (Havel), 64. Veselý. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 3:1. Diváci: 295. Chlumec: Brát – Veselka, Krčál, Havel, Řezníček – Kneifel, Doležal (76. Slavík), Kejř, Čáp (37. Vaníček), T. Labík – Bastin. Kolín: Tůma – Soukup (64. Drobnyi), Soběslav, Neuberg, Šnajdr (28. Milec) – Čapek, Štancl (61. Pelyak), Snížek (46. Jaroš), Vondráček, Breda – Veselý.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Sehráli jsme velmi dobrý první poločas, ve kterém jsme měli dát více než tři góly. Druhá půle už tak dobrá nebyla, dali jsme si druhou vlastní branku a značně jsme znervózněli. Hosté dokázali bohužel srovnat. V závěru měly šance oba týmy, ale skóre už se nezměnilo. Určitě musíme řešit naši defenzivní činnost, protože tak laciné branky, které na podzim dostáváme, nejsou normální.“

Vasil Boev, trenér Kolína: „Byl to trochu divoký zápas. Dobře jsme do něj vstoupili a ujali se vedení. Gól nám paradoxně strašně uškodil. Přestali jsme hrát a mysleli si, že to půjde samo. Ale nešlo. Domácí pak byli jasně lepší, zaslouženě skóre otočili a vedli o dva góly. Naštěstí přišla přestávka. Ve druhé půli jsme zkusili s výsledkem něco udělat. Musím kluky pochválit, protože za stavu 1:3 to není pokaždé jednoduché. Pomohl nám druhý vlastňák domácích, velkou zásluhu na něm má presující Veselý. Od tohoto okamžiku jsme byli jasně lepší, posledních dvacet minut jsme dominovali. Měli jsme několik slibných příležitostí, bohužel jsme žádnou neproměnili. Několikrát chyběly opravdu centimetry. V závěru to bylo na výhru. Na druhou stranu musíme být pokorní. Za průběh celého zápasu si oba týmy bod zasloužily.“

DALŠÍ ZÁPASY: Česká Lípa - Hradec Králové B 6:3 (22., 74. z pen. a 77. M. Šimon, 60., 90. a 90. + 2. Halbich - 8. a 20. Koubek, 72. Hodač), Zápy - Živanice 1:1 (38. z pen. Duben - 63. Svoboda), Ústí nad Labem - Pardubice B 4:3 (19. Čítek, 29., 49. a 90. + 2. Ouattara - 15. z pen. a 81. Brdička, 45. Vencl), Brozany - Liberec B 1:1 (52. Krátký - 48. Yuzvak), Teplice B - Mladá Boleslav B 1:0 (90. + 2. Lukáš), Velvary - Jablonec nad Nisou B 3:1 (26. z pen. Kott, 30. a 50. Žežulka - 3. Velich), Přepeře - Most/Souš 1:3 (13. Knejzlík - 7. a 25. Kubeš, 69. Glaser).

V dalším kole se Chlumec představí znovu v domácím prostředí, kde v neděli 5. listopadu od 10.15 hodin přivítá Brozany. Půjde o souboj tabulkových sousedů, neboť Východočeši jsou šestí s jednobodovým náskokem před sokem z Litoměřicka, který figuruje na sedmé pozici.