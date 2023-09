Pět branek, několik zvratů, dramatický a vyhrocený závěr. Takové bylo nedělní dopolední východočeské derby béčkové skupiny České fotbalové ligy mezi Chlumcem nad Cidlinou a nedalekými Živanicemi. Šťastnější byli nakonec hráči domácího týmu, kteří zvítězili těsně 3:2.

sestřih zápasu ČFL Chlumec nad Cidlinou - Živanice (3:2) | Video: FK Chlumec n. C.

V první pětačtyřicetiminutovce padly dvě vlastní branky. O tu první se postaral ve 22. minutě živanický gólman Čermák, jenž si rukou do branky srazil míč po rohovém kopu. O jedenáct minut později ho následoval chlumecký stoper Krčál. Ten zase chtěl dát malou domů, ovšem hlavičkoval z velkého vápna do míst, kde zrovna nečekal brankář Brát, který ještě ke všemu podklouzl.

FOTO: Cennou výhru zařídily standardní situace. Chlumec se prosadil čtyřikrát

Po hodině hry poslal Polák hosty do vedení, když využil chybné rozehrávky Veselky. Jenže domácímu celku se povedl obrat. Nejprve v 67. minutě vyrovnal hlavou kanonýr Bastin a dvě minuty před vypršením řádné hrací doby rozhodl střídající Slavík, který si všiml chybného vyběhnutí Čermáka a pohotovou hlavičkou ho přehodil.

Ve vyhroceném závěru padlo několik žlutých karet a červená pro domácího Doležala, ale chlumecký tým si už třetí výhru v řadě uniknout nenechal.

ČFL, skupina B – 7. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – TJ Sokol Živanice 3:2 (1:1). Branky: 22. vlastní (Čermák), 67. Bastin, 88. Slavík – 33. vlastní (Krčál), 60. Polák. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 4:2. Diváci: 285. Poločas: 1:1. Chlumec: Brát – Veselka, Krčál, Zukal, Řezníček – Kneifel (77. Vaníček), Doležal, Kejř (62. Slavík), Čáp (90. + 1. Kopáč), T. Labík – Bastin (90. + 1. Petráň). Živanice: Čermák – Buriánek, Spěvák, Vobejda, Polák – D. Pánek (80. Zvěřina), Langr, Svoboda, Chocholatý – Holec (80. Pilný), Kopecký.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „I když to před zápasem třeba nevypadalo, tak Živanice svoji kvalitu mají, jen se jim ze začátku sezony výsledkově tolik nedařilo. My jsme nechtěli nic podcenit. Věděli jsme, že to bude těžší zápas než v Pardubicích, což se potvrdilo. Vítězství si nesmírně ceníme.“

Michal Buriánek, hrající vedoucí mužstva Živanic: „Do třetího utkání během sedmi dní jsme vstoupili aktivně a zpočátku měli více ze hry. Postupně však převzali iniciativu domácí a po sérii rohových kopů se ujali vedení. Po vlastní brance a individuální akci Poláka se nám podařilo skóre otočit, ale potom jsme se nechali soupeřem zatlačit a díky jeho dvěma přesným hlavičkám si neodvážíme ani bod.“

FOTO: Chlumec letos prvoligistu nevyzve, v poháru končí po porážce v Kolíně

DALŠÍ ZÁPASY: Hradec Králové B - Jablonec nad Nisou B 2:2 (44. Horák, 93. Boniš - 35. Velich, 66. Gaši), Brozany - Pardubice B 1:1 (29. Chukwuma - 46. Pandula), Mladá Boleslav B - Kolín 1:2 (52. Kaulfus - 18. Čapek, 34. Veselý), Liberec B - Most/Souš 2:3 (6. Polyák, 90. + 2. Kok - 11. Jacobovici, 25. Petržílka, 51. Kubeš), Česká Lípa - Ústí nad Labem 0:1 (44. Chodora), Teplice B - Zápy 0:3 (26. z pen. Duben, 35. Kocourek, 47. Kavalír), Velvary - Přepeře 1:1 (87. Žežulka - 45. Šťovíček).

V dalším kole čeká Chlumec těžký zápas na trávníku týmu FK Baník Most-Souš. Severočeši se v tabulce dělí o třetí místo a vede je trenér Miloš Sazima, který byl v loňské sezoně právě na chlumecké lavičce. Utkání se hraje v sobotu 23. září od 15 hodin.