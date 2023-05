/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Na programu sedmadvacátého dějství bylo mimo jiné i atraktivní místní derby, na zelený pažit do Chlumce nad Cidlinou přijela královéhradecká rezerva. A byla z toho napínavá bitva vrcholící v nastaveném čase druhého poločasu.

Sestřich z utkání ČFL Chlumec n. C. - Hradec Králové B. | Video: FK Chlumec n. C.

Dle postavení v tabulce a faktu, že Votroci nemohli využít služeb hráčů z širšího kádru prvoligového A týmu, byli favoritem domácí fotbalisté. Jenže tak jednoduché, jak si možná sami mysleli, to rozhodně nebylo.

Úvodní pětačtyřicetiminutovka nabídla spíše taktickou bitvu bez gólového vyjádření, i když šance ke vstřelení branky k vidění byly. Krátce po změně stran Votroci Chlumecké zaskočili, když je Hlaváč poslal do vedení.

KRAJSKÝ FOTBAL: Favoritům se vesměs dařilo. Čelo A třídy slibuje ve finiši drama

Domácí pak vrhli všechny síly do útoku a v závěrečné dvacetiminutovce byli za svoji snahu odměněni dvěma brankami, které znamenaly cenné vítězství. Nejprve se v 70. minutě prosadil dorážkou kapitán Veselka a ve třetí minutě nastaveného času rozpoutal euforii v chlumeckém táboře parádní přízemní trefou ze třiceti metrů stoper Krčál.

ČFL, skupina B – 27. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FC Hradec Králové B 2:1 (0:0). Branky: 70. Veselka, 90. + 3. Krčál – 53. Hlaváč. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 2:3. Diváci: 283. Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Veselka, Krčál, Gluski, Finěk – Ruml (70. Kneifel), Jacobovici (81. Kopáč), Doležal, Vaníček (81. Weis), Zeman (74. Řezníček) – Bastin. Hradec Králové B: Čábelka – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Hypšman, Kosař, Boniš, Schmoranz (67. Junek) – Mahr, Hodač (90. Šípek), Hájek (74. Kadrmas).

Chlumecký Jakub Krčál, autor rozhodující trefy v nastavení.Zdroj: FK Chlumec n. C.Miloš Sazima, trenér Chlumce: „První poločas byl spíše taktickou bitvou, my jsme si vytvořili šance po standardních situacích. Po přestávce se hosté ujali vedení. Od té doby jsme měli velký tlak, který vyústil ve dvě branky a zejména ta druhá, kdy Kuba Krčál rozhodl střelou ze třiceti metrů, byla parádní. V kontextu celého utkání je výhra zasloužená. Díky celému kolektivu i skvělým fandům.“

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „První půle přinesla více fotbalovosti. Soupeře jsme příliš nepouštěli do větších kombinací, proto musel hrozit jen z centrů a standardních situací. Měl dvě tři příležitosti ke skórování, stejně tak my. Druhé dějství bylo z různých důvodů rozkouskované. Chlumec nás zatlačil do vápna, přesto jsme dokázali dát první gól po nádherné standardce. Poté jsme přežili několik závarů, párkrát nás podržel Čábelka. Bohužel jsme pak ze standardky inkasovali a zápas zakončila střela v nastavení, která skončila v naší síti téměř současně se závěrečným hvizdem sudího. U nás panuje velké zklamání. Soupeř měl šancí více, nicméně za výkon, snahu, bojovnost i fotbalovost jsme si bod zasloužili.“

Další zápasy

Viktoria Žižkov - Pardubice B 4:1 (35. Klusák, 47. Bazal, 68. z pen. Súkenník, 81. vlastní Hanč - 32. Huf), Mladá Boleslav B - Živanice 2:2 (32. a 52. Mašek - 62. D. Pánek, 80. Kopecký), Ústí nad Labem - Kolín 2:2 (14. Kolařík, 44. D. Černý - 28. a 34. J. Sodoma), Velvary - Zápy 2:2 (48. Šimkovský, 73. Březina - 68. Tvaroh, 79. M. Jelínek), Brozany - Jablonec nad Nisou B 2:0 (27. Novotný, 58. Výborný), Most/Souš - Přepeře 2:0 (20. Zinhasovič, 90. Kubeš), Teplice B - Benešov 4:1 (7. Čičovský, 59., 76. z pen. a 84. T. Vachoušek - 77. Kacafírek).

Další kolo zavede chlumecký celek do Benešova. Utkání se odehraje v sobotu 27. května od 10.15 hodin. Rezerva Votroků se o den později rovněž od 10.15 hodin představí v domácím prostředí, kde jí bude soupeřem tým Most-Souš.