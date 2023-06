/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Závěrečné kolo sezony 2022/2023 svedlo proti sobě týmy na čtvrtém a pátém místě. V zajímavém střetnutí padly čtyři branky, po dvou na každé straně, takže se body dělily.

Z utkání České fotbalové ligy skupiny B Kolín - Chlumec n. C. | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Chlumec mohl v případě výhry poskočit na čtvrté místo. V zápase ale musel dvakrát dotahovat a i kvůli tomu se to nakonec nepovedlo. Jinak bylo vidět, že se potkaly dva fotbalové týmy. Na deštěm lehce pokropeném trávníku se hrála otevřená partie.

Úvod měl lepší Kolín, jenž se vcelku brzy ujal vedení, když se z voleje trefil Ondřej Sodoma. Pak převzali iniciativu Chlumečtí, které inkasovaná branka probudila a začali soupeře přehrávat. Zaslouženého vyrovnání se dočkali ve 27. minutě, po trestném kopu a následné skrumáži zamířil přesnou střelou k tyči Gluski – 1:1. Poté se mohl prosadit i střelec Bastin, ale nevyzrál na domácího gólmana.

VIDEO, FOTO: Obrat a pak nepohlídaná standardka. Chlumec v přestřelce remizoval

Nedlouho po změně stran si Středočeši vzali vedení zpátky. Po rohu se míč dostal k Neubergovi, jenž z otočky uklidil balon do sítě. Hosté však přišli s rychlou odpovědí a Ruml po přečíslení vyrovnal. I přes další šance na obou stranách se už skóre nepohnulo.

Chlumec nad Cidlinou tedy obsadil v sezoně 2022/2023 solidní páté místo, se kterým panuje v klubu spokojenost. Dle informací Deníku u týmu dojde nyní k zásadní změně. Trenér Miloš Sazima by měl skončit a údajně má namířeno do druhé ligy. Východočeský celek by v další sezoně měli vést dosavadní asistenti Tomáš Hrabík s Jakubem Jarkovským.

ČFL, skupina B – 30. kolo

SK Sparta Kolín – FK Chlumec nad Cidlinou 2:2 (1:1). Branky: 6. O. Sodoma, 53. Neuberg – 27. Gluski, 61. Ruml. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 3:3. Diváci: 190. Kolín: Přibyl – Hakl, Neuberg, Štancl (75. Drobnyi), Soukup – Veselý, Snížek, Vondráček (65. Milec), David Breda, Šnajdr – O. Sodoma (65. J. Sodoma). Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Řezníček, Krčál, Gluski (46. Zukal), Finěk – Ruml, O. Vaníček (86. Veselka), Jacobovici (61. Kneifel), Doležal, Zeman – Bastin.

Petr Pavlík, trenér Kolína: „Bylo vidět, že hrál čtvrtý s pátým. Oba týmy chtěly vyhrát. Každý chvilku tahal pilku. My měli dobrý vstup do utkání, pak byl třicet minut jednoznačně lepší Chlumec. Druhou půli se to už přelévalo. Šance byly na obou stranách. Poslední minuty jsme se zaměřili na remízu a paradoxně v tu chvíli jsme začali mít nejvíc gólových šancí. Jsem rád, že jsme uhráli se silným soupeřem remízu. Klukům bych chtěl poděkovat za celou sezonu, kdy jsme se jako nováček ve třetí lize prezentovali důstojně a byli jsme kousek od stupňů vítězů. Nakonec bereme brambory za čtvrté místo. Sezona je pro Kolín úspěšná a já jsem spokojený.“

Jakub Jarkovský, asistent trenéra Chlumce: „Nezachytili jsme úvod utkání a domácí šli do vedení. Poté jsme přidali a až do konce zápasu jsme byli lepším týmem, vytvořili si spoustu šancí, z kterých jsme ale proměnili jen dvě. Remízou jsme tak potvrdili naše dobré výkony v posledním měsíci. Konečné páté místo je solidní počin, na který budeme chtít navázat v příští sezoně. Teď si odpočineme a začátkem července už se začneme připravovat na nový soutěžní ročník.“

Další zápasy

Hradec Králové B - Velvary 0:3 (32. Vopat, 34. a 42. Richter), Živanice - Pardubice B 3:2 (62. Pánek, 70. a 90. Knespl - 16. vlastní Vobejda, 26. Brdička), Teplice B - Most/Souš 2:2 (74. Trnovec, 83. vlastní Štefko - 4. Kubeš, 25. Novotný), Benešov - Brozany 1:2 (11. Vosáhlo - 24. Hasil, 54. Schettl), Přepeře - Mladá Boleslav B 1:1 (17. Bulíř - 71. Dohalský), Jablonec nad Nisou B - Viktoria Žižkov 2:3 (80. a 85. Dominik Breda - 21. Štrombach, 28. Quintero, 90. + 3. z pen. Petráň), Zápy - Ústí nad Labem 5:0 (18. a 75. Kocourek, 25. J. Jelínek, 56. z pen. Duben, 88. Kubů).