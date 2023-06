/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Juniorka FC Hradec Králové se rozloučila se sezonou 2022/2023 hladkou domácí porážkou. V tabulce přesto udržela solidní devátou pozici.

Krásný gól Velvar vstřelil v Hradci Daniel Richter. | Video: David Vedral

Favorit o svém vítězství rozhodl již během prvního poločasu, kdy Východočechům zasadil tři těžké rány, ze kterých se pak domácí už nevzpamatovali. Všechny tři branky padly v rozmezí 32. a 42. minuty. Dvakrát se prosadil šikula Richter, jednou zkušený kapitán Vopat. Ještě předtím na obou stranách zvučela branková konstrukce.

Po přestávce už prakticky nebylo moc o co hrát. Fotbaloví hosté si svůj náskok zkušeně hlídali. Přesto Votroci několik nadějných příležitostí ke snížení měli. V té největší šel střídající Mišči sám na velvarskou svatyni, ovšem nastřelil pouze gólmana.

KRAJSKÝ FOTBAL: Solnice ztratila. Za Kunčice excelovali dva pětigóloví střelci

ČFL, skupina B – 30. kolo

FC Hradec Králové B – FC Slovan Velvary 0:3 (0:3). Branky: 32. Vopat, 34. a 42. Richter. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 0:1. Diváci: 128. Hradec Králové B: Strnad – Hypšman, Holovatskyi, Kadrmas – Mahr, Matiushenko, Boniš, Houdek (84. Šichan) – Šimon (57. Mišči), Schmoranz (84. L. Hruška), M. Šípek (74. Zengler). Velvary: Grümann – Šimkovský, Drozda, Chábera, Kott – Šustr (85. Bunikovský), Vopat, Rubeš, Richter, Šlegl (57. Schneider) – Havránek (78. Dörfl).

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Velvary u nás potvrdily, že jsou nejfotbalovějším týmem soutěže, vyhrály zaslouženě. I my jsme však měli hodně zajímavých věcí. Nejvíce nás mrzí dva slepené inkasované góly, kdy přišly balony za obranu. To jsme měli vyřešit. Na druhou stranu jsme šance měli také, ale nevyřešili jsme je. Rozhodla kvalita v produktivitě na straně hostujícího celku. Soupeř byl jednoznačně lepší než my. Tento zápas ukázal i náš největší problém v sezoně, kterým bylo střílení branek. Vzhledem k tomu, že jsme gólů tolik nedávali, musíme být s devátým místem spokojeni. Přispěla k tomu dobrá organizace hry i přístup kluků. Výborným počinem v takto mladém mužstvu je dvanáct nul vzadu. Teď už jen k tomu přidat nadstavbu v proměňování šancí.“

Zdeněk Hašek, trenér Velvar: „Vzali jsme kluky z dorostu Dörfla a Bunikovského, ale tým to opět zvládl. Musím mu poděkovat za celou úžasnou sezonu. V ČFL jsem nevedl tým poprvé, ale získat šedesát bodů, to je sakra těžký úkol.“

Cenný skalp. Mladí Votroci po přestávce otočili duel na půdě třetího týmu ČFL

Další zápasy

Kolín - Chlumec nad Cidlinou 2:2 (6. O. Sodoma, 53. Neuberg – 27. Gluski, 61. Ruml), Živanice - Pardubice B 3:2 (62. Pánek, 70. a 90. Knespl - 16. vlastní Vobejda, 26. Brdička), Teplice B - Most/Souš 2:2 (74. Trnovec, 83. vlastní Štefko - 4. Kubeš, 25. Novotný), Benešov - Brozany 1:2 (11. Vosáhlo - 24. Hasil, 54. Schettl), Přepeře - Mladá Boleslav B 1:1 (17. Bulíř - 71. Dohalský), Jablonec nad Nisou B - Viktoria Žižkov 2:3 (80. a 85. Dominik Breda - 21. Štrombach, 28. Quintero, 90. + 3. z pen. Petráň), Zápy - Ústí nad Labem 5:0 (18. a 75. Kocourek, 25. J. Jelínek, 56. z pen. Duben, 88. Kubů).