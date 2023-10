Fotbalisté rezervy FC Hradec Králové zvládli prestižní regionální bitvu v Chlumci nad Cidlinou, kde zvítězili 2:1. Díky tomu v tabulce České fotbalové ligy skupiny B poskočili na čtrnácté místo, jejich rival si naopak o jednu příčku pohoršil a aktuálně je šestý.

Sestřih gólů z utkání ČFL mezi Chlumcem a Hradcem B. | Video: FK Chlumec n. C.

Velké derby dvou týmů z Hradecka bylo jedním z taháků víkendového jedenáctého kola. Z tříbodového zisku se nakonec radoval vcelku zaslouženě hostující tým, i když šance byly na obou stranách.

Votroci podle předpokladů využili reprezentační přestávky a do zápasu šli posíleni o několik hráčů ze širšího kádru prvoligového A mužstva. Na hře a především na výsledku se to projevilo.

Hradecké dostal do vedení ve 21. minutě Hruška, jenž zužitkoval povedený centr Boniše z levé strany. Domácí vyrovnali ve 34. minutě po parádní kombinaci, na jejímž konci Kneifel uklidil balon přesně k tyči.

Rozhodující branka nedělního dopoledního střetnutí padla po hodině hry. Po neméně pěkné kombinační akci Votroků si zaběhl do šestnáctky Kučera, přízemním centrem našel rozběhnutého Pudhorockého, jemuž sice zakončení nevyšlo úplně podle představ, ale domácí kapitán Veselka při snaze odklidit míč si jej nešťastně srazil do vlastní branky.

ČFL, skupina B – 11. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FC Hradec Králové B 1:2 (1:1). Branky: 34. Kneifel – 21. Hruška, 63. vlastní (Veselka). Rozhodčí: Švagr. ŽK: 2:2. Diváci: 332. Chlumec: Brát – Veselka, Kopáč (81. Havel), Zukal, Řezníček – Vaníček – Kneifel, Kejř, Čáp (63. Slavík), T. Labík (69. Weis) – Bastin. Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Ševčík, Musil – Čech – Mahr, Kučera, Pudhorocký, Boniš – Hruška (90. + 2. Šimon), Hais.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Prohra nás mrzí kvůli divákům, kteří přišli. Na utkání jsme se těšili. Bylo to dobré derby, které mělo nějakou kvalitu. Bohužel jsme ho nezvládli výsledkově. Myslím si, že jsme nepodali úplně optimální výkon. Byli jsme hodně nepřesní, řešení některých situací bylo špatné. Ani technicky se nám příliš nedařilo a byli jsme nedůrazní v obou šestnáctkách, což asi rozhodlo o tom, že tři body si odvezl soupeř. A že byl posílen? Bohužel reprepauza vyšla zrovna na nás. Hradci to zvedlo kvalitu, na hřišti to bylo znát, ale rozhodně se na to nechceme vymlouvat.“

Pavel Krmaš, asistent trenéra Hradce B: „Utkání bylo specifické, protože šlo o derby. Navíc Chlumec je teď v popředí tabulky, takže jsme věděli, že jde o kvalitní tým. My byli posíleni o nějaké kluky z A-týmu a jsme samozřejmě spokojeni, neboť jsme utkání odehráli tak, jak jsme chtěli. Šli jsme do vedení, pak jsme bohužel obdrželi gól do šatny. Ale nechtěli jsme měnit způsob hry, ten docela fungoval po celý poločas. Ve druhé půli to kluci od prvního do posledního odpracovali na sto procent. Jen škoda, že jsme vedení nenavýšili na 3:1, v závěru už by byl klid, takhle se stále mohlo stát cokoliv. S vítězstvím v derby panuje absolutní spokojenost.“

DALŠÍ ZÁPASY: Velvary - Živanice 2:0 (40. a 41. Žežulka), Přepeře - Pardubice B 3:0 (7. Rozkovec, 18. vlastní Ortiz, 60. Novák), Liberec B - Kolín 0:0, Brozany - Mladá Boleslav B 3:1 (67. Chukwuma, 85. Soungole, 90. Ugwu - 65. Mašek), Česká Lípa - Jablonec nad Nisou B 2:2 (16. Hajdo, 41. z pen. Šimon - 52. a 88. Velich), Teplice B - Most/Souš 1:0 (32. Tsykalo), Zápy - Ústí nad Labem 2:5 (63. Woitek, 88. M. Jelínek - 21. Ouattara, 46. Spychka, 51. Čítek, 79. Čičovský, 90. + 5. Benda).

V dalším kole hrají oba regionální týmy v neděli 22. října od 10.15 hodin - Chlumec nad Cidlinou na půdě libereckého béčka, Votroci v domácím prostředí (areál Slavie HK) proti Brozanům.