Do čela skupiny B se vyhouply Zápy. Votroci jsou třetí. Další východočeské týmy byly v 5. kole úspěšné. Stoprocentní byly Ústí nad Orlicí, které doma porazilo Přepeře, a Chlumec si poradil s béčkem Dukly. Dva body brala pardubická rezerva, která nejprve dotáhla dvoubrankové manko a pak Zbuzany skolila v rozstřelu.

5. KOLO

Hradec Králové B – Živanice 2:0

Fakta – branky: 30. Samko, 80. Vobejda. Rozhodčí: Aubrecht. ŽK: 3:2. Diváci: 250. Poločas: 1:0. Hradec Králové B: Mach – Procházka, Plašil, Leibl (62. Locker), Kadlec – Mahr, Vobejda, Samko (81. Vítek), Bičiště (83. Ptáček), Sokol (90. Nemšovský) – Rajnoch (56. Štěrba). Živanice: Frydrych – Buriánek, Herzán, Motyčka, Polák – Vyšehrad, Langr, Gorol (62. D. Pánek), Nikodem (89. F. Pánek) – Štěpánek, Petrus.

Ústí n. O. – Přepeře 2:1

Fakta – branky: 70. a 72. Nágl – 60. Hlůže. Rozhodčí: Paták. ŽK: 0:4. Diváci: 210. Poločas: 0:0. Ústí nad Orlicí: Jeřábek – Skalický, Nágl, J. Chleboun, Langer – Souček (92. Kopecký), Falta, Špatenka, Pazdera (77. Grepl), Habrman (86. Krátký) – Abrahams (56. Mayer).

Chlumec n. C. – Dukla Praha B 4:2

Fakta – branky: 6., 32. a 61. z pen. Bastin, 85. Havel – 17. Lauko, 75. Kott. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 2:3. Diváci: 386. Poločas: 2:1. Chlumec nad Cidlinou: Dunda – Veselka (90. R. Doležal), Havel, Kopáč, Žahourek – Koubek – Novotný (58. Špidlen), Čáp (73. J. Kučera), J. Labík (79. Korba), T. Labík – Bastin (87. Jarkovský).

Pardubice B – Zbuzany 2:2, penalty: 3:2

Fakta – branky: 71. Zukal, 73. Mužík – 10. Surmaj, 51. Kostka. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 3:2. Diváci: 85. Poločas: 0:1. FK Pardubice B: Šmíd – Lněnička, Zukal, Čihák, Zelenka – Zifčák, Jiroutek, Mužík, Miker, Lee (60. Park) – Kepl (89. Stýblo).

Další výsledky – 5. kolo: Velvary – Bohemians B 0:0, pen. 9:8, Liberec B – Mladá Boleslav B 1:2, Teplice B – Jablonec B 2:2, pen. 4:2, Brozany – Zápy 1:5.

1. Zápy 5 3 1 1 0 16:8 12

2. Živanice 5 3 1 0 1 10:7 11

3. Hradec Král. B 5 3 0 1 1 8:5 10

4. Ml. Boleslav B 5 2 1 1 1 12:5 9

5. Dukla Praha B 5 3 0 0 2 14:13 9

6. Jablonec B 5 2 1 1 1 10:9 9

7. Ústí nad Orlicí 5 3 0 0 2 9:10 9

8. Chlumec n. C. 5 3 0 0 2 10:12 9

9. Zbuzany 5 2 0 2 1 12:9 8

10. Velvar y 5 1 2 1 1 5:5 8

11. Bohemians B 5 2 0 1 2 5:5 7

12. Liberec B 5 2 0 0 3 6:9 6

13. Pardubice B 5 1 1 0 3 11:16 5

14. Přepeře 5 1 0 0 4 8:12 3

15. Brozany 5 1 0 0 4 5:11 3

16. Teplice B 5 0 1 0 4 7:12 2

Kraus: Potkali jsme nejlepší tým

Vladimír Chudý, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Měli jsme jednoznačný cíl bodovat naplno a hráče jakoby to svázalo. Nedařilo se nám, měli jsme špatný pohyb, postrádal jsem větší důraz a nasazení. Celkově naše špatná hra vyvrcholila inkasovaným gólem. Poté se ale hra zvedla, hráči prokázali charakter a dokázali dvěma góly po standardkách otočit stav. Soupeř měl v závěru velmi dobrou šanci vyrovnat, ale skvěle nás podržel brankář Jeřábek. Získali jsme tři cenné body a jsme za to rádi.“

Roman Oliva, trenér Sokola Živanice: „Do utkání jme měli špatný vstup, soupeř byl ve všech činnostech lepší. Po zásluze jsme prohrávali 0:1. Ve druhém poločase jsme se zvedli, ale soupeř byl pozorný v defenzívě. Vytvořili jsme si dvě šance, které jsme nevyužili. V závěru soupeř druhým gólem potvrdil vítězství.“

Jan Kraus, trenér FK Chlumec n. C.: „Potkali jsme se zatím s nejlepším týmem. Od úvodu to bylo fotbalové, střídaly se akce na obou stranách. K vidění byly i krásné góly. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Děkuji klukům za výkon a divákům za podporu.“

Karel Krejčík, trenér FC Hradec Králové B: „Proti prvnímu týmu tabulky jsem byl osobně motivován, neboť jsem působil v Živanicích a Lázních Bohdaneč. Proto jsem chtěl, aby se nám duel povedl. První půli jsme rozehráli dobře, byli jsme lepší a zaslouženě šli do vedení. Po změně stran se soupeř zlepšil v kombinaci, my trochu polevili, ale dali jsme druhý gól a celkem v pohodě dovedli utkání do vítězného konce. Zvolili jsme taktiku zahuštěného středu, což se osvědčilo a zaslouženě jsme získali tři body.“

Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice B: „Zbuzany se u nás představily jako dosud nejsilnější a nejfotbalovější tým, proti kterým jsme zatím hráli, a proto si velice cením toho, že jsme dokázali otočit nepříznivý stav. Prohrávali jsme již 0:2 a zaslouženě vyrovnali, v penaltovém rozstřelu si pak připsali druhý bonusový bod. Kluky musím pochválit za obětavost, nasazení a ve druhém poločase i kvalitní herní projev.“