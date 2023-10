Fotbalisté FC Hradec Králové B se na hřišti v Orlické kotlině rozešli s Kolínem smírně, neboť duel devátého kola ČFL skupiny B skončil remízou 1:1. Tento výsledek oba týmy považují za neúspěšný.

Hradecká rezerva (v tmavém) doma remizovala s Kolínem. | Foto: fkmb.cz

Hradecká rezerva si po víkendu sice o příčku polepšila a nyní je čtrnáctá, ale v domácím utkání s Kolínem určitě pomýšlela na víc, než „jen“ na remízu 1:1. Oba góly padly až ve druhém poločase. V tom prvním byl aktivnější hostující mančaft, ale skóre zůstalo bezbrankové.

Kolín dostal do vedení v 55. minutě utěšenou střelou Čapek, za domácí celek vyrovnal o devět minut později z téměř nulového úhlu Boniš. Přestože další šance byly na obou stranách, vícekrát se síť netřepetala. Bod považují oba tábory za ztrátu.

ČFL, skupina B – 9. kolo

FC Hradec Králové B – SK Sparta Kolín 1:1 (0:0). Branky: 64. Boniš – 55. Čapek. Rozhodčí: Baum. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Hradec B: Zadražil – Hlaváč, Baloun, Matiushenko – Mahr, Hypšman (64. L. Hruška), Březák (46. Musil), Boniš – Schmoranz, V. Šimon, Hodač. Kolín: Přibyl – Hakl, Soukup (83. Kamyshanov), Neuberg, Šnajdr – Štancl – Trýzna (72. Snížek), Vondráček (90. + 3. Milec), Breda, Čapek (83. Jaroš) – Veselý.

Pavel Krmaš, asistent trenéra Hradce B: „Myslím, že po konci zápasu můžeme být lehce zklamaní, protože jsme k vítězství měli o trochu blíž než soupeř. Neměli jsme dobrý vstup do utkání, prvních patnáct, možná dvacet minut jsme se hledali. Potom se náš výkon zlepšil a druhý poločas už byl podle našich představ, vypracovali jsme si pár brankových příležitostí. Je hrozná škoda, že jsme to nedotáhli do třech bodů, protože tentokrát jsme na to měli. Obdržený gól byl strašně laciný, naštěstí jsme na něj dokázali zareagovat, a ještě jsme mohli strhnout vítězství na naši stranu. Potom, co jsme prohrávali, je možná dobře, že máme alespoň bod, ale tentokrát bylo na to, abychom měli všechny tři. Klukům jsme za jejich přístup k utkání poděkovali.“

Vasil Boev, trenér Kolína: „Pro nás je to jednoznačně ztráta. Kromě gólu jsme měli další šance rozhodnout, bohužel jsme je neproměnili a domů si vezeme pouze bod. Do 25. minuty jsme hráli výborně, Hradec jsme do ničeho nepustili a sami jsme měli dvě nebo tři šance, které jsme bohužel nedali. Po změně stran jsme se dostali do vedení, měli další tři šance, dva závary a jednu tisíciprocentní loženku, kdy byl Šnajdr sám před brankářem, který už ležel na zemi, bohužel nic z toho. Místo toho, abychom navýšili vedení, domácí po jedné akci vyrovnali střelou z nulového úhlu. Sice je to plusový bod z venku, ale podle vývoje a podle toho, co jsme na hřišti předvedli, je to pro nás ztráta.“

DALŠÍ ZÁPASY: Chlumec nad Cidlinou - Jablonec nad Nisou B 2:1 (24. Kneifel, 45. T. Labík – 54. Hušek), Česká Lípa - Živanice 2:1 (30. Penc, 82. Černý - 72. Zvěřina), Teplice B - Pardubice B 1:3 (66. Sarr - 44. Machů, 48. Brychnáč, 69. z pen. Brdička), Liberec B - Mladá Boleslav B 2:0 (6. Okoh, 80. Kok), Brozany - Most/Souš 0:3 (53. Rjaska, 62. Štefko, 80. Novotný), Velvary - Ústí nad Labem 2:0 (11. Šustr, 56. z pen. Kott), Přepeře - Zápy 1:1 (66. Martan - 21. Woitek).

V dalším kole se mladí Votroci představí znovu na svém domácím hřišti v Orlické kotlině (areál Slavie HK), kde v neděli 8. října od 10.15 hodin přivítají rezervu Liberce.