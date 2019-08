Tohle moc lidí nečekalo. Velké překvapení se ve středu odehrálo na fotbalovém hřišti v Chlumci nad Cidlinou, kde domácí účastník ČFL vyřadil z poháru prvoligovou Příbram po výsledku 2:1. Rozhodující trefu měl na svědomí v první minutě nastaveného času benjamínek Jan Novotný.

„Můj životní gól,“ přikyvuje devatenáctiletý hráč, jenž nastoupil na pravé straně zálohy. „To je sen každého fotbalisty, rozhodnout v závěru takový zápas,“ raduje se.

Honzo, porazili jste prvoligovou Příbram. Jaké máte první pocity hned po utkání?

Úplně úžasné. Dopadlo to přesně tak, jak jsme si před zápasem přáli. Splnilo se nám to. Dali jsme do utkání úplně všechno a ono se nám to vrátilo. Takže ty pocity jsou opravdu úžasné.

Duel už směřoval do prodloužení, ale vy jste nakonec rozhodl v první minutě nastavení. Takže šťastná výhra?

Všichni jsme se báli toho prodloužení, takže ještě že tam padl ten gól. Je to úžasné, já k tomu nemám moc co jiného říct (neskrývá radostné emoce - pozn. aut.). Prostě tohle je sen každého fotbalisty, rozhodnout v závěru takový zápas.

Byl to životní gól?

Ano, doteď určitě životní.

Jaké bylo vůbec to srovnání, poměřit se proti prvoligovému mančaftu?

Myslím si, že jsme se s tím poprali dobře. Nebyly tam zase tak velké rozdíly. Hráli jsme s nimi vyrovnanou hru. Je tedy pravda, že soupeř neměl plnou sestavu, ale domnívám se, že na to, že hrají první ligu, tak by tam měly být větší rozdíly.

V mistrovské soutěži ČFL se vám teď nedařilo a připsali jste si dvě prohry za sebou. Může být tenhle úspěch odrazovým můstkem zase k lepším výkonům i výsledkům?

Přesně tohle jsme chtěli. Řekli jsme si, že když to teď půjde a vyjde nám to, mohlo by nám to pomoci i v České fotbalové lize. Takže věřím, že se to teď zlomí a půjde nám to i ve třetí lize.

Půjde tedy sebevědomí nahoru a o víkendu uspějete?

Určitě půjde, ale zase nesmí jít až tolik nahoru. Musíme mít pokoru k soupeřům a pak budu věřit, že to všechno zvládneme.

V dalším kole poháru může přijet ještě věhlasnější tým.

V to doufám. (usměje se)

Koho byste si přál?

Slavii Praha. Fandím jí. Rozhodně by nám to dalo hodně. Bylo by to skvělé zahrát si se Slavií. Pro celý Chlumec by to bylo úžasné, kdyby sem přijela.

Na stadion přišlo přes šest stovek diváků, i na vaše oba dosavadní třetiligové zápasy dorazilo hodně lidí. Co říkáte návštěvám? Pro vás coby benjamínka týmu je to nejspíš příjemná novinka, ne?

Pro mě je to parádní novinka, to jsem moc neznal. Hraje se to pro fanoušky a my chceme, aby byli šťastní a na fotbal chodili rádi. Snažíme se pro ně předvádět ten nejlepší možný výkon. Proti Příbrami se nám to snad podařilo. Doufám tedy, že diváci přijdou i příště.

Kolik takové utkání vzalo sil? Mladému hráči asi moc ne, že?

(usměje se) To si jenom myslíte. Vzalo nám to všem spoustu sil. Vyčerpali jsme střídání. Do prodloužení už by to bylo těžké. Ještěže jsme dali ten gól a skončilo to tak, jak to skončilo.