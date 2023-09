Fotbalisté FC Hradec Králové B se po pátém kole odpoutali z poslední příčky tabulky ČFL skupiny B. Pomohlo jim k tomu důležité domácí vítězství ve východočeském derby s Živanicemi, o kterém rozhodli až v samotném závěru zápasu.

Mladí Votroci (v bílém, během utkání v Pardubicích) zapsali první výhru. | Foto: David Haan

Poslední tým proti předposlednímu, boj o první vítězství v sezoně. Takovou charakteristiku mělo nedělní dopolední východočeské třetiligové derby. Královéhradecká rezerva proti Živanicím, to byl souboj mužstev, kterým start do soutěže nevyšel ani trochu podle představ. Přesto obě věřila, že se právě od vzájemného střetu odpíchnou přece jen k veselejším zítřkům.

V utkání plném zvratů padlo celkem pět branek. Jako první rozvlnili síť Živaničtí, když se po půlhodině hry prosadil Kopecký. Mladí Votroci měli skvělou úvodní desetiminutovku druhého poločasu, kdy po trefách kapitána Mahra a Šimona překlopili vedení na svoji stranu.

Dlouho se z něj ale neradovali, neboť v 61. minutě vyrovnal z trestného kopu Chocholatý. Když už to vypadalo na dělbu bodů, přišla 86. minuta, faul na domácího Mahra v pokutovém území a z následné penalty rozhodl střídající Hodač, který byl na trávníku pouhé dvě minuty.

ČFL, skupina B – 5. kolo

FC Hradec Králové B – TJ Sokol Živanice 3:2 (0:1). Branky: 49. Mahr, 55. V. Šimon, 86. z pen. Hodač – 32. Kopecký, 61. Chocholatý. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 2:3. Diváci: 150. Hradec B: Zadražil – Čech, Baloun, Matiushenko – Hlaváč, Hypšman (84. Hodač, 90. + 1. Musil), Šimon, Mahr – Hruška (46. Boniš), Mišči (59. Šichan, 90. + 1. A. Zvěřina), Schmoranz. Živanice: Frydrych – F. Pánek, Spěvák (24. Staněk), Langr, Chocholatý – Vobejda – Polák, Svoboda, Kopecký, Nikodem (71. F. Zvěřina) – Holec (71. Pilný).

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Bylo to těžké utkání z toho pohledu, že Živanice mají obrovsky zkušený mančaft. V první půli jsme měli zbytečné ztráty v přechodové fázi, které nás pak stály hodně sil. Dostali jsme gól. Po změně stran měl zápas úplně jinou tvář, protože jsme udělali trošku změnu v systému jejich napadání hry, v naší organizaci a vystřídáním. Dvěma brankami jsme skóre otočili. Myslím si, že za to, jak k tomu kluci přistoupili, jsme si to zasloužili. Bohužel potom se soupeř krásně trefil z přímáku na 2:2, to se chytat nedá. Ale kluky to nepoložilo a dali jsme třetí vítězný gól. Hráči si za tím šli, je to pro ně odměna.“

Michal Buriánek, hrající vedoucí mužstva Živanic: „Do utkání jsme vstoupili výborně a během prvního poločasu jsme si vytvářeli jednu šanci za druhou, ale využít jsme bohužel dokázali jenom jednu. Bohužel vstup do druhé půle nám vůbec nevyšel a po laciných chybách jsme nechali soupeře jít do vedení. Zásluhou krásného trestného kopu Chocholatého jsme srovnali na 2:2 a všechno potom směřovalo do nerozhodného konce. Bohužel v samotném závěru jsme inkasovali ze sporně nařízené penalty. Na to jsme už nedokázali odpovědět.“

DALŠÍ ZÁPASY: Chlumec nad Cidlinou – Ústí nad Labem 2:1 (48. Kneifel, 85. Kejř – 88. D. Černý), Liberec B - Pardubice B 1:1 (80. Šolc - 40. Šimek), Jablonec nad Nisou B - Kolín 3:1 (17. Krulich, 33. vlastní Milec, 57. Velich - 63. J. Sodoma), Mladá Boleslav B - Most/Souš 4:2 (10. Rulc, 18. Kaulfus, 50. Kodad, 55. König - 2. Petržílka, 24. z pen. Vobecký), Brozany - Zápy 0:2 (13. Súkenník, 64. Pardubský), Česká Lípa - Přepeře 2:1 (1. Kazda, 50. M. Šimon - 16. Marijanovic), Teplice B - Velvary 1:3 (27. Beránek - 3. Žežulka, 9. Kim, 85. Havránek).

V dalším kole mladí Votroci vycestují na sever Čech. V sobotu 9. září od 15 hodin rozehrají duel na trávníku mužstva FK Baník Most-Souš.