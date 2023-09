Druhou prohru za sebou si v divizi C připsali fotbalisté Slavie Hradec Králové. Svěřenci trenéra Davida Homoláče v pátém kole prohráli na trávníku Benátek nad Jizerou, které jsou v soutěži zatím stoprocentní a navíc doposud neinkasovaly.

Divize C - 5. kolo: Benátky nad Jizerou (v modrém) - Slavia Hradec Králové | Foto: Zdeněk Langšádl

První poločas toho moc, co by stálo za zmínku, nenabídl. Ani jeden tým netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Na obou stranách byla k vidění nebezpečná hlavička, v podání Slavie Mates mířil nad a domácí Macek zase vedle branky. Hosté ještě zazdili nadějné přečíslení čtyři na dva.

Po změně stran se domácí zlepšili, dopomohlo k tomu i trojí přestávkové střídání. Bohužel pro Slavii hned v úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky šly Benátky do vedení. Po centru ze standardní situace se míč ve vápně dostal k obránci Glöcknerovi, jenž zamířil přesně. O chvíli později se zaskvěl hradecký gólman Vaníček, když lapil střídajícímu Jimmymu penaltu.

V závěru zápasu se Sešívaní tlačili za vyrovnáním. V dobré pozici se ocitl střídající Krotil, ale jeho pokus byl zablokován, a střelu Jana Kabeláče zneškodnil brankář Dědek. Na druhé straně pak přišlo rozhodnutí, autorem druhé branky Středočechů byl další střídající hráč Holakovský.

DIVIZE, skupina C – 5. kolo

SK Benátky nad Jizerou – FC Slavia Hradec Králové 2:0 (0:0). Branky: 48. Glöckner, 84. Holakovský. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 3:2. Diváci: 160. Benátky: Dědek – Kopa, Hell, Glöckner – Bodlák (46. Poběrežský), Hájek (30. Komárek), Vobořil, Knobloch (46. Jarošenko), Komma – Mlynka (46. Jimmy), Macek (73. Holakovský). Slavia HK: Vaníček – Strasser, Mates (87. Kundrt), T. Kabeláč, Hlušička (57. Šejvl) – Vošlajer (87. Málek), Tomek (57. Řezáč), J. Kabeláč, Matsaberidze – Rajnoch (75. Krotil), Novotný.

Tomáš Staněk, trenér Benátek: „V první půli se nám absolutně nedařilo to, co jsme chtěli hrát. Byl to asi nejhorší poločas za dobu, co jsem u týmu. Nešlo nám vůbec nic, nebojovali jsme, neběhali, neměli náběhy, byli jsme statičtí. Soupeř hrozil z nepříjemných brejků, o kterých jsme věděli. O přestávce jsme udělali tři změny a změnili rozestavení. Troufnu si říci, že druhá půle byla v naší režii. Začali jsme mít tlak, z čehož pramenily standardky a penalta. Stále je to ale náš zmar v útočné fázi, protože nedáme gól ani z pokutového kopu. Z tohoto pohledu jsem strašně rád za dvě vstřelené branky a nulu vzadu. Výkon v prvním poločase je ale obrovským varováním.“

David Homoláč, trenér Slavie HK: „V prvním poločase se hrál oboustranně slušný divizní fotbal. Byli jsme docela silní v kombinaci. Domácí jsme k ničemu moc nepustili, ale oni nás také ne. Bezbrankový stav odpovídal. Podobné zápasy většinou rozhodují detaily, na mysli mám standardní situace a individuální chyby. Bohužel jsme propadli právě po standardce a inkasovali. Poté to byla od našich hráčů spíše hektika. Chyběla nám přesná přihrávka, trpělivost a také trochu i kvalita v předfinální a finální fázi. Druhá inkasovaná branka už byla vyústěním naší stahy o vyrovnání.“

DALŠÍ ZÁPASY: Chrudim B – Nový Bydžov 1:1 (65. M. Zvolánek – 18. N. Bekera), Trutnov - Ústí nad Orlicí 2:5 (41. Štěpánek, 77. Zieris - 10. a 30. Bednář, 26. Hynek, 52. vlastní Štěpánek, 88. Hrnčíř), Vysoké Mýto - Letohrad 2:0 (17. z pen. Tomášek, 77. Hlavsa), Turnov - Hlinsko 2:1 (3. Landfeld, 39. Š. Havel - 5. Volf), Velké Hamry - Spoje Praha 2:1 (72. Žitka, 78. Javůrek - 7. Baisa), Benešov - Kosmonosy 2:0 (48. Tomek, 50. Nešpor), Čáslav - Dobrovice 3:1 (13. Hannich, 33. a 65. Chábera - 1. Kopecký).

V dalším kole kole se hradecká Slavia představí v domácím prostředí, kde v sobotu 9. září od 10.15 hodin přivítá Turnov.