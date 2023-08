/FOTOGALERIE/ Fotbalisté RMSK Cidlina Nový Bydžov vstoupili do nového ročníku divize C vysokou porážkou na trávníku extřetiligového Benešova, kde za vytrvalého deště zrovna probíhaly velké oslavy tamního klubu.

Novobydžovský tým (v bílém) nastoupil v Benešově k diviznímu utkání, které se hrálo v rámci oslav 110. výročí tamního klubu. | Foto: David Štepina

Sobotní utkání se hrálo v rámci oslav 110. výročí založení benešovského klubu. Jeho součástí bylo i exhibiční střetnutí staré gardy Benešova proti Mercedes týmu Petra Švancary (FC Zbrojovka Brno). Známý fotbalový bavič navíc celou akci spolumoderoval.

Petr Švancara během moderování.Zdroj: David ŠtepinaStředočeský tým se po sestupu z České fotbalové ligy netají tím, že se do ní chce rychle vrátit. I proto v létě přivedl hned tři prvoligové posily (Tomáš Pilík, Martin Nešpor, Pavel Čmovš). A v zápase to bylo znát.

To bydžovské mužstvo je v úplně opačné situaci. V létě ho opustily tři opory (P. Mokošín, Holec, Zvěřina), na marodce je Štajer a navíc z různých důvodů nemohli nastoupit další stabilní členové sestavy (Vincour, Trejbal, Novák). To se rovněž muselo projevit.

Cidlinští chtěli začít určitě jinak, než hned v úvodu inkasovat po standardní situaci. A jelikož pak nevyužili dobré možnosti k vyrovnání, udeřilo opět na straně druhé. Přesto se ještě po změně stran hosté dokázali vrátit do zápasu po gólu Špinky, ale třetí trefa domácích za dalších deset minut rozhodla. Konečný výsledek je pro RMSK krutý, mrzet může především množství nevyužitých šancí.

DIVIZE, skupina C – 1. kolo

FK Benešov – RMSK Cidlina Nový Bydžov 5:1 (2:0). Branky: 3. a 74. Pilík, 3. Vrňák, 67. Kubiš, 90. Nešpor – 56. Špinka. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 0:2. Diváci: 360. Benešov: Schummer – J. Vosáhlo, Roháč, K. Kulhavý, Čmovš, Dušek (66. O. Vosáhlo), Pilík, Vrňák, Čížek (66. Kubiš), Nešpor, Tomek (81. Bílek). Nový Bydžov: Lehký – M. Marek, Pokorný, D. Průcha, Drobný – Suchochleb (85. Horák), Voldán (81. Kožíšek), Š. Blažek, Špinka (88. Schmidt), Glos (81. S. Bekera) – N. Bekera.

Vasil Boev, trenér Benešova: „Skvělý začátek. Vždy je důležité zvládnout první zápas a jsme rádi, že se nám to povedlo. Hodně pršelo a mokrý terén moc nesvědčil naší kombinační hře. Dali jsme rychlé góly, ale hosté pak dobře bránili a my se k nim nemohli už tolik dostávat. Ve druhém poločase jsme to však prolomili. Vyhráli jsme zaslouženě. Škoda, že jsme neproměnili další příležitosti. Soupeř byl důsledný v bránění, nebezpečný v brejcích a měl čtyři gólovky. Nebyl to jednoduchý zápas, ale přece jen se ukázala naše kvalita.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Na jednu stranu jsem strašně zklamán výsledkem, na stranu druhou musím kluky pochválit za to, jakým způsobem se utkání zhostili, byť jim samozřejmě mám co vyčíst. Vše má ale svoji logiku. Někteří hráči nastoupili poprvé k diviznímu utkání a rozhodně nezklamali, podali velmi dobré výkony. Bohužel některé věci, které si říkáme, se opakují neustále dokola. Chceme třeba hrát z bloku a zásadou číslo jedna je to, že nesmíme inkasovat ze standardky, což se stalo hned v úvodu. Tím je pak veškerá koncepce nabouraná. Sice jsme se ve druhé půli vrátili do zápasu, ale záhy jsme nepohlídali náběh a následně i odražený míč, čímž bylo prakticky po zápase.“

Další výsledky: Slavia Hradec Králové – Kosmonosy 4:0, Vysoké Mýto – Chrudim B 0:0, Velké Hamry – Letohrad 2:0, Benátky nad Jizerou – Dobrovice 1:0. Zápasy Čáslav – Trutnov, Hlinsko – Spoje Praha a Turnov – Ústí nad Orlicí byly kvůli podmáčenému terénu odloženy.

V dalším kole se celek RMSK Cidlina představí doma, kde v neděli 13. srpna na bydžovskou pouť přivítá od 17 hodin silné Vysoké Mýto.