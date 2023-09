Druhý venkovní duel v řadě fotbalistům Nového Bydžova body nepřinesl. Po remíze na půdě chrudimského béčka tentokrát prohráli v hlavním městě, kde jim byl soupeřem nováček divizní skupiny C Spoje Praha.

NEBODOVALI. Novobydžovští (červení) prohráli na trávníku Spojů Praha. | Foto: FK Čáslav

Cidlinští vstoupili do utkání proti týmu, který je z poloviny tvořen ukrajinskými fotbalisty, špatně a již v 5. minutě inkasovali z pokutového kopu. Z nepříjemné rány se vcelku rychle oklepali a ve 14. minutě po dobrém presinku Voldánem vyrovnali.

Poté však nevyužili několik nadějných situací, které volaly po gólu, a deset minut před přestávkou po chybě pustili soupeře znovu do vedení. Jak se později ukázalo, tato branka byla vítězná. Bydžov totiž v dalším průběhu nevyužil další možnosti ke skórování. V závěru při hře vabank přišla pojistka Pražanů.

DIVIZE, skupina C – 6. kolo

TJ Spoje Praha – Nový Bydžov 3:1 (2:1). Branky: 5. z pen. Miskovič, 35. a 85. Ladra – 14. Voldán. Rozhodčí: Matějček. ŽK: 1:6. Diváci: 60. Spoje Praha: Tkachenko – Lemák (70. Havrda), Tanchyk (54. Horskii), Ostapjuk, Kubek, Miskovič, Zhul, Verner, Baisa, Madej (87. Mushka), Ladra. N. Bydžov: M. Průcha – Vincour, Kožíšek, Pokorný (72. D. Průcha), Drobný – Macák (46. Kolář), Voldán (86. Hruška), Trejbal (84. S. Bekera), Blažek, M. Marek – N. Bekera.

Fabio Leggeri, asistent trenéra Spojů Praha: „Věděli jsme, že soupeř bude takticky připravený, dobře zavírá prostory. Sice jsme brzy dali gól, ale vcelku rychle také inkasovali. Poté to bylo vyrovnané s tím rozdílem, že my jsme dvě šance proměnili, zatímco hosté ne. Tentokrát co jsme měli, to jsme dali. V jiných zápasech jsme nedali třeba deset dvanáct šancí. Hráli jsme dobře, ale Bydžov hrál také velmi dobře, umí výborně bránit a vyrážet do nebezpečných protiútoků. Myslím si, že všechny týmy s ním budou mít problémy.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Česko-ukrajinská bitva skončila v náš neprospěch. Z výsledku panuje obrovské zklamání, protože se v Praze dalo bodovat. Zejména pasáž od stavu 1:1 do stavu 2:1 byla z naší strany taková, jaká by měla být. Škoda následného zbytečně inkasovaného gólu, který zápas zlomil. Soupeř potrestal naše chyby. Domácí byli dobří na míči, v tomto směru jsme obstáli. Bohužel před brankou ne a v tom byl výsledný rozdíl.“

DALŠÍ ZÁPASY: Slavia Hradec Králové - Turnov 2:1 (27. Rajnoch, 64. T. Kabeláč - 60. Nosek), Dobrovice - Trutnov 3:2 (13. Pánek, 80. Volf, 84. z pen. Marek Sedláček - 28. Brejcha, 74. Štěpánek), Ústí nad Orlicí - Chrudim B 5:0 (5. Vašek, 8. Bednář, 39. Hrnčíř, 49. Souček, 65. Sokol), Letohrad - Čáslav 1:0 (76. Lorenc), Kosmonosy - Vysoké Mýto 2:3 (49. Strnad, 59. Prieložný - 22. Štěpánek, 54. Habrman, 90. Jan Dvořák), Hlinsko - Benešov 3:1 (38. Křivka, 67. Šmahel, 83. Straka - 69. Kulhavý), Velké Hamry - Benátky nad Jizerou 0:1 (16. Glöckner).

Po dvou venkovních duelech se nyní bydžovský tým představí na svém stadionu. V neděli 17. září od 16.30 hodin přivítá silné Ústí nad Orlicí, které ještě neztratilo ani bod a vévodí tabulce. Před utkáním dojde ke slavnostnímu aktu, když bude oficiálně otevřena nově zrekonstruovaná hlavní tribuna Městského stadionu v Novém Bydžově.