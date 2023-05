/DIVIZE/ Fotbalisté Nového Bydžova nedokázali potvrdit jarní stoprocentní bilanci na venkovních hřištích, když padli na trávníku béčka Chrudimi. Příčinou porážky 0:2 bylo především neproměňování šancí. Tím se připravili o úspěšný výsledek.

Bydžovští fotbalisté (v červeném během utkání v Náchodě) v Chrudimi neuspěli. | Foto: Michal Malý

V Chrudimi se odehrál mezikrajský souboj, kde tamní druholigová rezerva v duelu nováčků přehrála Nový Bydžov 2:0. Skóre otevřel ve 33. minutě Sotorník, pojistku domácího mančaftu přidal ve druhém poločase Žalud.

Hosty mohly hodně mrzet neproměněné šance, kterých neměli zrovna málo. Bodový zisk pro ně rozhodně nebyl až tak daleko.

DIVIZE, skupina C – 23. kolo

MFK Chrudim B – RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:0 (1:0). Branky: 33. Sotorník, 68. Žalud. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 1:4. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Chrudim B: Brát – Nykodým, Gregovský, Holeček, Svoboda (57. Hruška) – Žalud (72. Zrůst), Sedlák, Kodýdek (84. Šindelář), Bauer – Sotorník (84. Mrázek), Straka (72. Zvolánek). Nový Bydžov: Strýhal – Vincour (88. Horák), P. Mokošín, Drobný – Špinka (62. M. Marek), Štajer, Voldán (75. Pokorný), Blažek (46. Jak. Trejbal), Zvěřina – Holec, N. Bekera.

Miroslav Teplý, trenér Chrudimi B: „Bydžov získal venku dvakrát po sobě všechny body při skóre 2:8 a pro nás to bylo téma, které jsme chtěli eliminovat. Dá se říct, že při výsledku 2:0 se to povedlo na výbornou. Tak lehké to však nebylo. Vstřelili jsme sice první branku, ale Sotorník byl bohužel v ofsajdovém postavení. Vše si ještě do půle vynahradil a po vysunutí Straky dokázal prostřelil Strýhala. Paradoxně jsme v této fázi hry trochu vypadli z role co do aktivity, soubojů a odražených míčů. Na druhou stranu jsme si za předchozí příležitosti gól zasloužili. Ve druhé půli byl k vidění i nadále fotbal nahoru - dolů a nám se podařilo pojistit výsledek Žaludem po centru Bauera. Soupeř potvrdil své kvality, podal výborný výkon, i proto je naše výhra bez obdržené branky velmi cenná.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Jsme velice zklamáni. Vytvořili jsme si možná až překvapivě spoustu šancí. Ale naše koncovka? To byl vrchol zmaru. Samozřejmě když takovýmto způsobem urazíme pána Boha, tak přijde zákonitě zasloužený trest. Takhle to prostě je, všechno má svoji logiku, všechno má svoje zákony. Dostali jsme se naprosto zbytečně pod tlak a budeme muset napnout všechny mentální, psychické a fyzické síly, abychom ho ze sebe setřásli. Vše je jen a jen o nás.“

Další zápasy

Trutnov - Dobrovice 3:0 (29. Zezula, 48. Slavík, 68. Trávníček), Liberec B - Dvůr Králové nad Labem 7:0 (15. z pen. a 56. Yuzvak, 23. Winkler, 44. Lexa, 51. Lupoměský, 52. Hudák, 73. Valenta), Náchod - Hlinsko 2:0 (7. a 51. Jahoda), Vysoké Mýto - Letohrad 2:0 (50. a 66. Habrman), Velké Hamry - Ústí nad Orlicí 6:1 (4. z pen. Linka, 42. Šohaj, 61. z pen. a 69. Krejčík, 70. Váňa, 89. Šidlo - 41. Vašek), Brandýs nad Labem - Čáslav 0:0, Turnov - Benátky nad Jizerou 1:1 (21. Prokopec - 87. Bodlák).

V dalším kole se celek RMSK Cidlina představí v domácím prostředí, kde netradičně v sobotu 29. dubna od 17 hodin vyzve v dalším východočeském duelu Vysoké Mýto.

