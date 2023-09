Remízou 1:1 skončilo páté vystoupení fotbalistů RMSK Cidlina v novém ročníku divize C. Na trávníku chrudimské rezervy, která je stále bez porážky, mohli vyhrát, ale také prohrát. Dělba bodů je podle průběhu zápasu i počtu šancí na obou stranách nejspíš spravedlivá.

Nikolas Bekera (v modrém) byl jediným bydžovským střelcem zápasu v Chrudimi. | Foto: RMSK Cidlina

V zajímavém utkání, ve kterém proti sobě nastoupily dva mladé mančafty, vynikli oba gólmani. Ti se výrazným způsobem přičinili o to, že konečné skóre je „pouze“ 1:1. I tak se ovšem diváci nenudili.

Hostům patřil první poločas, kdy praktikovali svoji hru. Navíc se v 18. minutě dostali do vedení, kdy po brejku a následném přízemním centru Bekera tečoval balon efektně patičkou do branky. Bydžov hrál z organizovaného bloku a vyrážel do nebezpečných protiútoků. Žádný se mu už ale nepodařilo zužitkovat.

Domácí se po změně stran zlepšili, změnili styl hry a v 65. minutě se zaslouženě dočkali vyrovnávací trefy z kopačky Zvolánka. V závěru byly velké šance na obou stranách.

V 86. minutě mohl RMSK vystřelit tři body kapitán Blažek, jenže neproměnil pokutový kop. Z následného protiútoku se řítil sám na Strýhala domácí Vácha, hostující brankář se ale nenechal prostřelit a na konci nastaveného času ještě skvěle vytáhl gólovou střelu Tlapáka.

DIVIZE, skupina C – 5. kolo

MFK Chrudim B – RMSK Cidlina Nový Bydžov 1:1 (0:1). Branky: 65. M. Zvolánek – 18. N. Bekera. Rozhodčí: Polena. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Chrudim B: Šerák – Vondrouš, Gregovský, Skohoutil (65. Pešek), T. Tlustý (46. Žalud) – M. Zvolánek, Bauer, Nykodým (46. Zrůst), Jurčenko (65. Tlapák) – D. Holub (78. M. Holub), Vácha. N. Bydžov: Strýhal – Vincour (81. Hruška), Kožíšek, Pokorný, Drobný – Macák (58. Kolář), Voldán (76. S. Bekera), Trejbal, Blažek, M. Marek – N. Bekera.

Jan Zvolánek, trenér Chrudimi B: „Čekali jsme, že budeme více držet míč a trpělivou, rychlou kombinační hrou se snažit dostat do hostů, kteří hlavně venku sází na rychlé protiútoky. Tento obraz hry byl viděn prakticky celé utkání. Z jednoho kontru jsme hned v 18. minutě inkasovali. V první půli jsme si toho moc nevytvořili, hráli jsme nepřesně, zbrkle a neúčelně. Do druhého poločasu jsme změnili styl hry a začalo se nám dařit. Divákům se to muselo líbit. Hráli jsme rychleji, více vědomě a hlavně přesně. Vytvářeli jsme si vyložené šance a jednu z nich proměnil v 65. minutě Zvolánek. Pět minut před koncem jsme faulovali ve vápně, Šerák se však při penaltě vyznamenal. Z protiútoku jsme mohli strhnout vítězství na svou stranu, jenže Vácha svoji tutovku zahodil. V posledních vteřinách měl ještě šanci Tlapák, ale bohužel nechal vyniknout brankáře hostů.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Myslím si, že jsme viděli zajímavý sport. Trošku se ve mně třídí pocity. Nevím, jestli mám být rád za bod zvenku, který bych před zápasem asi bral. Ale s ohledem na množství šancí a neproměněnou penaltu v 86. minutě jsem trošku zklamán. Co se týká výkonu, jsem zase potěšen, že jsme se po výprasku s Trutnovem dokázali oklepat a zápas odehráli s maximálním nasazením i entuziasmem. Kluky chválím za bojovnost, jen je škoda, že jsme zejména v prvním poločase nevyužili více brejkových situací. Chrudim má také mladý tým a ještě neprohrála, takže bod má svoji cenu. Troufám si tvrdit, že jsme obstáli.“

DALŠÍ ZÁPASY: Trutnov - Ústí nad Orlicí 2:5 (41. Štěpánek, 77. Zieris - 10. a 30. Bednář, 26. Hynek, 52. vlastní Štěpánek, 88. Hrnčíř), Benátky nad Jizerou - Slavia Hradec Králové 2:0 (48. Glöckner, 84. Holakovský), Vysoké Mýto - Letohrad 2:0 (17. z pen. Tomášek, 77. Hlavsa), Turnov - Hlinsko 2:1 (3. Landfeld, 39. Š. Havel - 5. Volf), Velké Hamry - Spoje Praha 2:1 (72. Žitka, 78. Javůrek - 7. Baisa), Benešov - Kosmonosy 2:0 (48. Tomek, 50. Nešpor), Čáslav - Dobrovice 3:1 (13. Hannich, 33. a 65. Chábera - 1. Kopecký).

V dalším kole hraje Nový Bydžov znovu venku. V sobotu 9. září se od 11 hodin představí na hřišti jednoho z nováčků soutěže TJ Spoje Praha.