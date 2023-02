RMSK Cidlina Nový Bydžov – SK Sokoleč 4:1 (3:0). Branky NB: Holec 3, Vincour. N. Bydžov: Strýhal – Pokorný, Vincour, Drobný, N. Bekera, Voldán, Blažek, Jak. Trejbal, Špinka, Zvěřina, Štajer, Holec.

RMSK Cidlina Nový Bydžov – TJ Slavoj Předměřice nad Labem 5:1 (3:1). Branky NB: Novák 2, S. Bekera, Leníček, Čihák. N. Bydžov: Saidl – Novák, Hruška, Horák, J. Batelka, Jan Trejbal, Leníček, S. Bekera, T. Vaněk, Čihák, D. Průcha, P. Mokošín.

„Další dvojzápas splnil vše, co jsme si od něho slibovali. Všichni hráči odehráli takřka celé zápasy a za to jsme rádi. Horší to bylo s výkony některých hráčů, které ani v jednom utkání i přes vítězství nebyly vůbec optimální. Ale máme přesně měsíc do mistrovských bojů, začneme ladit a forma se zvedne. Jen je potřeba mít neustále stoprocentní přístup v tréninku i v zápase, na to nesmíme zapomínat,“ uvedl bydžovský trenér Petr Průcha.

Nadcházející sobota bude pro RMSK Cidlina ve znamení třetího dvojzápasu za sebou. Jedna část kádru by se měla představit v Mladé Boleslavi proti prvoligovému dorostu kategorie U19. Druhá parta odehraje utkání na umělce Slavie Hradec Králové, kde proti ní vyběhne přeborová Třebeš.

