Domácí šli do vedení ve 33. minutě. Nováček po hodině hry sice dokázal vyrovnat zásluhou trefy střídajícího Martina Holce, jenže zanedlouho znovu inkasoval, což bylo rozhodující.

Druhou šanci bodovat bude mít Bydžov v neděli, kdy v atraktivním zápase v rámci tradiční Svatovavřinecké pouti, která ve městě zrovna probíhá, bude hostit od 17 hodin v loňské sezoně ještě třetiligové Ústí nad Orlicí. To v 1. kole rovněž vyšlo bodově naprázdno, když doma prohrálo s Letohradem 1:2.

Hlinsko – Nový Bydžov 2:1

Fakta – branky: 33. Klika, 67. Kapanga – 63. M. Holec. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 6:3. Diváci: 422. Poločas: 1:0. Hlinsko: Doležal – D. Holec, Volf, Šejvl, Zelenka – Klika (75. Nevole), Mayer (55. Portyš), Pilný, Bečička – Kapanga (89. Křivka), Křižák (89. Hlouš). RMSK Cidlina Nový Bydžov: Lehký – Novák, Pokorný, Mokošín, Vincour – Trejbal, Voldán (67. Schober), Blažek (55. M. Holec), Štajer, Zvěřina (83. Marek) – N. Bekera.

OHLASY K ZÁPASU



Martin Slavík, trenér Hlinska: „Čekali jsme těžký zápas. O soupeři jsme věděli, že loňskou sezonu projel skoro s čistým štítem, prolítl krajský přebor. Věděli jsme, že půjde o rychlostně vybavené mužstvo, které zdobí rychlý přechod do protiútoku, a to se potvrdilo. Snažili jsme se to eliminovat a vzhledem k výsledku se to i podařilo. Byl to, řekl bych, nadstandardní divizní zápas, vysoká návštěva, náboj, rychlost, do posledních chvil nebylo rozhodnuto. Jsem hodně rád, že takhle těžké utkání jsme zvládli vítězně. Vstup do sezony proti kvalitnímu soupeři, který se v této soutěži rozhodně neztratí, je za námi, můžeme být výrazně spokojeni a vstupní tři body nám již nikdo nevezme. Předvedli jsme kompaktní výkon, z naší strany se mi to líbilo.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Velké zklamání. Posunuli jsme se do vyšší soutěže, ale některé věci, které jsme předvedli zejména v prvním poločase, byly nad moje chápání. Jediné, co je trošku omlouvá, že devět deset hráčů hrálo první divizní zápas a možná to na ně dolehlo, neboť jejich výkon nebyl takový, jaký bych si představoval. Paradoxně skoro jsem si přál dostat gól, protože takhle ustrašený a bojácný výkon za stavu 0:0 jsem od nás dlouho neviděl. Pak jsme také inkasovali, ale dokázali jsme se z toho oklepat. Bohužel, když už to vypadalo lépe a vyrovnali jsme, tak nedostoupíme jednoho hráče, který to trefí. Hlinsko vyhrálo zaslouženě. Od nás jsem čekal, že to víc rozbalíme. Nedá se nic dělat, jedeme dál. Věřím, že se to zlepší.“

FC Hlinsko (v bílozeleném) versus RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:1Zdroj: FC Hlinsko