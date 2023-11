Celý zápas vedli, hráli přesilovku, přesto ze hřiště posledního přivezli jen bod

Fotbalistům Slavie Hradec Králové se v závěru podzimu nevedlo podle představ. V posledních třech zápasech získali jediný bod. Ten přivezli o uplynulém víkendu z Letohradu, který je v tabulce divize C s pouhými pěti body poslední a vypadá to, že po sezoně se s touto soutěží rozloučí. To Sešívaní i přes horší konec jsou coby nováček na slušném šestém místě, když posbírali solidních pětadvacet bodů.

Kouč David Homoláč nemohl být se závěrem podzimu spokojen. Celkové šesté místo se ziskem pětadvaceti bodů lze ale hodnotit rozhodně pozitivně. | Foto: Vanda Šebková