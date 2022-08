Fortuna Divize C

Brandýs nad Labem – Náchod 1:0 (0:0)

Hosté po úvodní bezbrankové remíze s Vysokým Mýtem chtěli na zápas navázat znovu soustředěným výkonem, což se jim od začátku dařilo. Dokonce si v utkání vytvořili i první gólovou šanci, tu ale soupeř ve třetí minutě ustál.

Chvíli na to mířil Simon mimo brandýské tyče, jinak byli ale častěji na míči domácí a také oni si před přestávkou vytvořili jednu obrovskou šanci. Ve 33. minutě se do ní dostal Dosoudil, mířil však mimo Hladíkovu branku.

Brandýs n. L. - Náchod (1:0)Zdroj: Michal MalýPo přestávce Středočeši diktovali tempo hry a hosté často i se štěstím odolávali. Soka mohli sami překvapit hlavičkou Lockera, on ani po chvíli Hrubý ale recept na vstřelení branky nenašli.

A tak se rozhodlo na straně druhé. V 76. minutě ještě Náchodské od pohromy zachránil zákrok Hladíka, dvě minuty na to ale zůstal na zadní tyči neobsazený Malák a jedinou trefou rozhodl utkání.

Reparát budou moci Náchodští složit už v sobotu, kdy na domácím trávníku vyzvou v derby celek Trutnova (17.00).

Fakta – branka: 78. Malák. Rozhodčí: Zita. ŽK: 1:3. Diváci: 222. Poločas: 0:0. FK Náchod: Hladík – Světlík, L. Knap, Locker, D. Král – Brich – Simon (57. Punar), Petřík, F. Gois (70. Hanzl) – Ansorge (70. Hrubý), Bičiště.

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Po celkem povedeném vystoupení v minulém kole doma s Vysokým Mýtem, jsme celkem logicky odjížděli do Brandýsa s přáním minimálně opět získat alespoň bod. Po ještě celkem slušném prvním poločase jsem ale rozčarován z velice špatného výkonu celého mužstva ve druhé části utkání. Připadlo mně , že jsme se za celý měsíc nic nenaučili. Neviděl jsem odpovídající nasazení, prohrávali jsme souboje, míče jsme jen odkopávali a vůbec jsme nedokázali zakombinovat. To samozřejmě odměnilo domácí vítěznou brankou z rohového kopu, který jsme neuhlídali. Postrádal jsem u hráčů i větší sebevědomí a lepší reakce při průběhu utkání. Bohužel nám chybějí zranění hráči, ale tam je to dlouhodobější proces a momentálně ti co hrají, by měli chtít chytit svoji šanci. Vím jedno, takto hrát nemůžeme.“