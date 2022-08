Podobný obrázek byl k vidění i po změně stran, aktivnějším týmem byl ten středočeský. Hráči RMSK Cidlina se občas také dostali do vápna soupeře, ale nebezpečnější byli rozhodně domácí.

Bydžovský Martin Holec (s míčem) - autor vyrovnávací branky.Zdroj: Miroslav HolubDlouho to však vypadalo na bezgólovou remízu, anebo kdo dá první gól, vyhraje. Jenže se nestalo ani jedno.

Skóre se poprvé měnilo v 74. minutě, kdy hlavní arbitr odpískal pokutový kop pro Benátky za nastřelenou ruku. Pokus domácího kapitána sice zneškodnil skvělý Strýhal, ale na dorážku stejného hráče už neměl šanci – 1:0.

Hosté, ač to s nimi nevypadalo nejlépe, se nevzdali. A byli za to nakonec odměněni. Šest minut před koncem normální hrací doby se jim povedla prakticky jediná jejich akce v zápase a centr ze strany usměrnil do sítě střídající Holec, jenž stanovil skóre na konečných 1:1.

Benátky nad Jizerou – Nový Bydžov 1:1

Fakta – branky: 74. Šimeček – 84. Holec. Rozhodčí: Švorc. ŽK: 1:3. Diváci: 200. Poločas: 0:0.

Statistiky domácího klubu – střely na bránu: 10:3. Střely mimo: 4:0. Rohy: 6:1. Ofsajdy: 3:4. Fauly: 17:15.

Sestavy – Benátky nad Jizerou: Dědek – Zabilanský (87. Zedníček), Kopa, Glöckner, Komma – Knobloch (72. Vobořil), Komárek (90.+1. Holakovský), Šimeček, Mbah (46. Vlček), Slicho – Macek. Nový Bydžov: Strýhal – Vincour, Pokorný, P. Mokošín, Drobný – Trejbal, Štajer, Marek, Zvěřina (75. Schober) – Blažek (87. S. Bekera) – N. Bekera (64. Holec).

Jak to viděli trenéři

Tomáš Staněk, Benátky nad Jizerou: „Byl to pro nás takový zvláštní zápas, psychicky těžký. Chyběla nám zdravá agresivita, jednoduchost do útoku, nešla nám ani kombinace. Soupeř hrál hodně do defenzivy, jeho obranu jsme dobývali. Když si ale promítnu statistiky, i když se nám nedaří, jsme schopní si vytvořit čtyři gólové situace. V neděli to bylo o tom, že jsme je neproměnili. Kdybychom dali gól z dvojnásobné velké příležitosti v prvním poločase, ráz utkání by to změnilo, což se ale bohužel nestalo. Přesto jsme vedli, ale když se soupeř poprvé ve druhé půli dostal k nám do vápna, tak nás hned ztrestal gólem. Z tohoto pohledu je to pro nás velká ztráta. Je to strašná škoda, protože jsme tím znegovali body z Letohradu. Musíme je získat zpět příští týden ve Dvoře.“

Petr Průcha, Nový Bydžov: „Za první divizní bod zvenku jsme rádi. Byl ubojovaný, vydřený a doslova ukradený. Ale jestli byl zasloužený, to nevím, neboť jsme ho získali s obrovským štěstím. Škoda že jsme to víc nerozbalili. Kluci se mi zdáli zbytečně nervózní, moc jsme ztrátovali a poté museli na velikánském hřišti neustále běhat. Zejména v první půli jsme byli pasivní, zápas neměl náboj a grády, hráli jsme špatně, k soupeři jsme měli velký respekt. Po přestávce se to trochu zlepšilo, přesto šli domácí do vedení. Pak jsme vrhli všechny síly do útoku a povedla se nám jediná akce v utkání. U mého týmu oceňuji bojovnost, ideální výkon jsme však zdaleka nepodali. Bod je povzbuzením do dalších bodů, ovšem máme na čem pracovat.“

Divize C – další zápasy 3. kola: Hlinsko – Dobrovice 3:1 (35. a 74. Pilný, 40. Kapanga – 22. Kohout), Ústí nad Orlicí – Dvůr Králové nad Labem 2:1 (64. a 90.+1. Sokol – 73. z pen. Hruška), Turnov – Letohrad 2:1 (66. a 2. Havel – 22. Nágl), Velké Hamry – Čáslav 1:0 (12. Žitka), Náchod – Trutnov 0:1 (8. Macek), Liberec B – Brandýs nad Labem 2:1 (16. Hadaščok, 72. Valenta – 30. Šmejkal), Chrudim B – Vysoké Mýto 0:4 (30. Mokrejš, 50. Haladei, 60. z pen. Tomášek, 76. D. Ráliš).