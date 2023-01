zimní příprava 2023Zdroj: oddílK němu zajížděli na umělou trávu v pardubických Ohrazenicích. Soupeřem jim byl Sokol Živanice, tedy celek hrající o patro výš v České fotbalové lize. Tým RMSK Cidlina nakonec favorizovaného soupeře porazil 3:0 po poločase 2:0, když o branky se postarali dvakrát Holec a jednou Štajer.

„Výsledek je krásný, ani jsme s tím nepočítali. Kluci k tomu přistoupili dobře, byli produktivní v útoku, dobře dostupovali soupeře a plnili obranné pokyny. Důležité bylo, že jsme s mužstvem z vyšší soutěže vydrželi běhat,“ uvedl bydžovský trenér Petr Průcha.

RMSK Cidlina Nový BydžovZdroj: oddíl„Za výhru se silným protivníkem jsme rádi, je to dobrý vstup do přípravy a povzbuzení do další práce. Na druhou stranu to nepřeceňujeme. Živanice měly ve středu těžké utkání s prvoligovými Pardubicemi, které prohrály 1:3. Takže byly asi v malinko jiné fázi únavy než my,“ dodal kouč.

Druhé přípravné střetnutí odehraje jeho mančaft tuto sobotu na umělé trávě v bydžovských Chudonicích, kde se od 15.15 hodin poměří s dalším divizionářem, kterým je Náchodem.