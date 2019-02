Východní Čechy, Náchod /ROZHOVOR/ - Na jaře bude mít před sebou nový kouč fotbalistů Náchoda Tomáš Strnad těžký úkol - zachránit divizi.

Debaklem 0:7 skončil pro náchodské fotbalisty (v modrobílém) závěrečný podzimní duel na trávníku Mšena. | Foto: www.fotbalfoto.cz

Po podzimní části převzal Tomáš Strnad tým po Jaroslavu Panenkovi. Bývalý ligový hráč Bohemians, Kladna a Hradce Králové však nejde do neznáma.

Už na podzim totiž u týmu byl a připravoval se na tuto roli. V Náchodě trénuje i mládež, k práci u týmu mužů se ale vrací po několika letech. Naposledy dělal kondičního trenéra v Hradci, tam však musel kvůli pracovním povinnostem skončit.

„Máme s manželkou v Náchodě kavárnu a už to pro ni bylo neúnosné, takže jsem musel skončit a pomoct jí,“ říká nový lodivod Náchoda, který se s týmem připravuje na druhou polovinu sezony.

Lákalo vás hodně zkusit si znovu práci v dospělém fotbale?

Musím říct, že ano. Chci si po těch letech dokázat, že umím i dospělé fotbalisty donutit k práci, jako to bylo v Hradci. U dětí to fungovalo, tak doufám, že bude i tady. Důležité je, aby kluci brali moje rady.

Vy jste v plné přípravě na jarní část sezony, jak vypadal tým po zimní přestávce?

Bylo jsem celkem spokojený, každý hráč dostal individuální plán a snažili se ho plnit.

Co jste říkal na odstoupení Kratonoh z divize?

Určitě nám to moc nepomohlo. Na druhou stranu u týmů bez mládeže to většinou dřív nebo později přijde.

V čem vidíte největší problém našeho kraje, protože všechny týmy v divizi se pohybují v dolních patrech tabulky?

Podle mě Náchod pracuje velmi dobře s mládeží a je logické, že Hradec si bere v mládežnických kategoriích naše nejlepší hráče a dává jim, co my už tady třeba nemůžeme. Ale tady vzniká ten problém, že když každé kategorii vezmete lídra, ostatní kluci nemají ke komu vzhlížet a od koho se učit. Ale tak to má být, navíc je to měřítko, že tu odvádíme dobrou práci.

Odehrané přípravné zápasy Náchoda:

Náchod A - Náchod B 2:0

Náchod - Č. Kostelec 6:1

Náchod - Libčany 1:2

Nowa Ruda - Náchod 2:2

Co dále?

Bohužel máme trochu problém s dostupností, protože jsme u hranic a do Hradce je to daleko. Proto je těžší sem někoho dostat. Musíme oslovovat hráče z krajského přeboru, ale je tam velký skok mezi soutěžemi. Podle mě chybí kvalitativně soutěž mezi divizí a krajským přeborem. Díky tomu neměli kluci sebemenší problém postoupit z kraje, protože ho převyšují. Je to o tom se v té divizi jeden rok udržet. Ten skok tam je totiž enormní a kluci si musí zvyknout. V divizi dosluhují exligoví hráči, bohužel ty je sem těžké dostat. Oni mají ve středu republiky na výběr spoustu týmů, navíc to stojí peníze. Pokud tu nebude nějaký velký sponzor, tak bychom se měli ubírat cestou vlastních odchovanců jako doposud.

Přesto je cílem záchrana divize, že?

Samozřejmě chceme tu divizi udržet, ale pro klub je důležitější vybudovat tým, který bude hrát divizi pravidelně, což může trvat několik let. Myslím, že tento dlouhodobý cíl je důležitější.

Jak to vypadá s vámi osobně, ještě vloni jste si občas kopl v okresním přeboru za Hronov?

Na to už nemám čas, práce je teď opravdu dost, snažíme se tu s vedením vybudovat něco dlouhodobějšího, i když nevím, jak dlouhou tu práci budu schopný dělat.

V přípravě máte papírově slabší soupeře, čím to?

Myslím, že to není nevýhoda. Díky tomu si můžeme v zkoušet různé varianty a může nám to pomoct. Navíc kdybychom měli silné soupeře, tak nám to tolik dát nemusí. Vím, že když jsem hrál ligu ať už tady, nebo na Slovensku a hráli jsme proti divizním týmům, tak jsme leckdy do zápasů nešli naplno. Nikdo se v přáteláku nechce zranit. Naopak to může být i výhoda, v utkáních si můžeme vyzkoušet různé situace.