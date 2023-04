Pouhé čtyři zápasy nabízí program víkendového 22. dějství Fortuna Divize C. Stejný počet utkání byl odložen, krajský kvartet je však ve hře. Trutnov už má svůj part zdárně za sebou, když doma v sobotu přehrál soka z Brandýsa nad Labem 4:2. Celky Nového Bydžova, Dvora Králové nad Labem a Náchoda budou ve hře v neděli od 16.30.

Fotbalisty Dvora Králové nad Labem před derby proti Náchodu povzbudil legendární Jan Koller. | Video: Robert Nosek

Fotbalisté Trutnova slaví jubilejní desátou výhru v sezoně. Svěřenci trenéra Vladimíra Markse doma v sobotu přestříleli soupeře z Brandýsa nad Labem 4:2, když o přestávce vzývali Csaplárovu past. Se Středočechy totiž prohrávali 0:2 a aby z utkání odešli se třemi body, potřebovali právě obrat pojmenovaný po známém ligovém trenérovi.

Povedlo se. V 58. minutě vrátil domácí tým do hry Zezula, za dalších 11 minut srovnal skóre střídající Štěpánek a záhy dokonal trutnovské zmrtvýchvstání kanonýr Slavík. Stejný borec deset minut před koncem vítězství svou druhou trefou v zápase ještě pojistil a fotbalisté v bílých dresech dali zaslouženě průchod svým emocím.

Fortuna Divize CZdroj: Jiří PetrŘada zápasů 22. divizního kola byla pro nezpůsobilé terény odložena, zbylé tři krajské celky ale v neděli ve hře budou. Nový Bydžov na svém stadionu vyzve lídra tabulky z Liberce a hráči Dvora Králové nad Labem pod Hankovým domem přivítají Náchod.

Jak známo Dvoráci se na jaře topí ve střeleckých problémech. Od konce loňského října v divizi nedokázali skórovat a série bez vstřelené branky momentálně trvá těžko uvěřitelných 766 minut. Probudit dvorskou ofenzívu se v sobotním video pozdravu pokusil nejlepší střelec české reprezentační historie Jan Koller, zda jeho slova mužstvu z břehu Labe pomohou, to se fotbaloví příznivci dozvědí při samotném derby, které startuje v 16.30.

Fortuna Divize C – 22. kolo

Trutnov – Brandýs nad Labem 4:2 (0:2)

Fakta – branky: 58. Zezula, 69. Štěpánek, 71. a 80. Slavík – 15. Šmejkal, 28. Bárta. Rozhodčí: Papežík. ŽK: 4:4. Diváci: 231. MFK Trutnov: Hofírek – Balcar (90. J. Tobiáš), Zieris, Macek, J. Turner (85. P. Doubic) – P. Brejcha (46. Marcel Štěpánek), M. Knap, Trávníček (85. Čechovič), Horčička, Zezula – Slavík.

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Se vší úctou a respektem soupeři přijel k nám s tím, na co asi má. Hráli zezadu, zdržovali, hodně nakopávali míče, za první poločas se k nám dvakrát dostali a dali dva góly z nějakého našeho nedůrazu. Ve druhém poločase už jim ta taktika ale přestala fungovat. Naší hře velmi prospěl příchod Máci Štěpánka, který, jak on to umí, to po pravé straně rozlítal. Jsem rád, že jsme o poločase mluvili o tom, aby kluci, od kterých to očekáváme, to vzali na sebe a přesně to udělali. Travas byl u všech gólů, Slavas dal dva góly, Zéza se trefil. Naši ofenzivní hráči do toho prostě víc šli, víc si věřili, chodili jeden na jednoho a zařídili to. Myslím, že nakonec jsme si to všichni užili, a tak jsme to i řádně oslavili. Bylo to dobrý.“

Program 22. kola – sobota: Dobrovice – Benátky nad Jizerou 2:0 (1:0). Neděle 16.30: Dvůr Králové nad Labem – Náchod, Nový Bydžov – Liberec B. Odložena byla utkání Hlinsko – Velké Hamry, Ústí nad Orlicí – Turnov, Čáslav – Vysoké Mýto a Letohrad – Chrudim B.

