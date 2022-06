Fortuna Divize C - 28. kolo

TJ Dvůr Králové nad Labem – SK Vysoké Mýto 2:2 (1:1)

Takhle se hraje o záchranu, zároveň o postup. Ve Dvoře Králové nad Labem se včera potkali dva soupeři, kteří ve finiši aktuální sezony mají o co bojovat. Domácí fotbalisté usilují o udržení se v soutěži, v tabulce druhé Vysoké Mýto stále živí naději na postup do ČFL coby nejlepší tým z druhých míst.

Na kvalitě hry to na stadionu pod Hankovým domem bylo vidět. Kdo přišel, nelitoval. Ve vyrovnaném utkání šli do vedení ve 26. minutě hosté, chvíli na to srovnal dvorský špílmachr Fejk. Na startu druhé půle domácí bezmála třem stovkám divákům předvedli nádhernou akci, kdy po centru bývalého Votroka Janouška obrátil stav ve prospěch svěřenců trenéra Kuneše Krejčík.

Tradičně velkou oporou byl pro dvorské fotbalisty brankář Vladimír Matula.Zdroj: Renata Jírová

Dvoráci ale duel k vítězství nedotáhli, deset minut před koncem vyrovnal svou druhou trefou v utkání Haladei a stav 2:2 už se nezměnil.

Pro oba soupeře šlo o bodovou ztrátu, remízu přesto více slavili Dvoráci. Aby však divizi udrželi, potřebují ještě zvládnout duely s podobně ohroženými celky Kutné Hory a Tochovic.

Fakta – branky: 30. Fejk, 48. Krejčík – 26. a 80. Haladei. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 3:3. Diváci: 252.

TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, M. Plašil, Tomeš – M. Ráliš – Krejčík, Janoušek, Fejk (79. Hruška), Machač – D. Ráliš (90. Rejl), Vitebský (86. Stevanović).

SK Vysoké Mýto: Zavřel – J. Stránský, J. Dvořák, Žák (71. P. Tomášek), J. Hlavsa – Velinský (63. Benda), Wimmer, Kopřiva, Habrman (63. Dostálek) – Šumský (71. V. Valášek), Haladei.