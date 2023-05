Fotbalisté Náchoda jsou definitivně zpět v reálné hře o záchranu. Poté, co svěřenci trenéra Karla Krejčíka uspěli před týdnem na půdě Dvora Králové nad Labem, dokázali tříbodový zisk potvrdit domácí výhrou nad Hlinskem. Vítězství 2:0 jim zajistily trefy Matěje Jahody.

Fortuna Divize C – 23. kolo

Náchod – Hlinsko 2:0 (1:0)

Pro Náchod obrovsky důležitý výsledek se začal rodit už po sedmi minutách hry. Míč za obranu obdržel křídelník Jahoda a vcelku suverénně poslal svůj tým do vedení 1:0. Záhy mohl vedení domácího mužstva zdvojnásobit Havlena, ve slušné pozici ale branku vysoko přestřelil.

Náchod vs. Hlinsko 2:0Zdroj: Michal MalýHosté k utkání dorazili v roli papírového favorita, zároveň také týmu, který v posledních třech zápasech nebodoval a na výhru čeká ještě o jedno utkání déle. Zlepšit náladu si hráči Hlinska mohli ve 21. minutě, vyrovnávací trefa jim ale nebyla uznána pro ofsajd.

Přes herní převahu hostující mužstva v závěru první půle se již stav do přestávky nezměnil, krátce po návratu hráčů na hřiště ale už branka padla. A znovu do sítě Hlinska. Domácím se povedl brejk do otevřené obrany, štírek Jahoda upaloval sám na gólmana a svůj únik i podruhé vyřešil jako pravý kanonýr – 2:0.

Chvíli na to Náchodské podržel brankář Baláž a v 73. minutě týmu pomohl hostující Volf, jenž během krátké chvilky obdržel dvě žluté karty a musel se pakovat do kabin. Velkou šanci na gólovou pojistku poté neproměnil Brich a jelikož závěrečný nápor hostů vyšel vniveč, na výsledku 2:0 se už nic nezměnilo.

Fakta – branky: 7. a 51. Jahoda. Rozhodčí: Nešněra. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (73. Volf). Diváci: 105. FK Náchod: Baláž – Světlík, L. Knap, Locker, D. Král – Jahoda (77. Punar), Brich, J. Petřík, Havlena (90. Simon) – Ansorge (80. Zámečník), Rajnoch (46. D. Hrubý). FC Hlinsko v Čechách: Bureš – Bečička, Šejvl, Zelenka (74. Holec), Křivka (69. Nemšovský) – J. Nevole (60. Klika), V. Pilný (69. Hlouš), Volf, Formáček (60. Mayer), Portyš – Křižák.

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „I přes to, že nám chybí několik hráčů ze základní jedenáctky, jsme sehráli asi nejlepší představení v tomto ročníku divize. V posledních dvou utkáních jsme se posunuli v poctivém bránění, dnes jsme přidali i větší agresivitu v osobních soubojích a v neposlední řadě jsme si vytvořili i dostatek gólových situací. Jsem rád, že jsme zařadili dva nové hráče Marka Rajnocha a Matěje Jahodu a ti nám gólově hodně pomohli ve dvou posledních utkáních, kdy jsme získali důležitých šest bodů. Dostali jsme se do kontaktu s ostatními celky, které bojují o záchranu a doufám, že předvedeme i v ostatních utkáních takové bojovné výkony, jako jsme předvedli dnes.“