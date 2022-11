Propadák s pořadovým číslem dvě. Když fotbalisté Dvora Králové nad Labem v polovině srpna prohráli doma s Hlinskem 0:5, pronesli dvorští fanoušci větu „Tak to tu ještě nebylo“. Možná ani netušili, že mají naprostou pravdu. Dvoráci hrají divizi devatenáctou sezonu v řadě, rozdílem pěti branek ale na domácím hřišti předtím nikdy neprohráli. Nejtěžší porážka vůbec se datuje 25. říjnu roku 2008, kdy Dvoráci padli na hřišti Ovčár 0:6. Nejvyšší dvorskou výhrou byla naopak ta z jara 2016, kdy si debakl 8:0 pod Hankovým domem připsaly Semily.

Nejlepší obranou je útok. Marksův tah naprosto zaskočil loni třetiligového soka

Neuběhly ani tři měsíce a situace se opakuje. V roli kata tentokrát přijel soupeř z Letohradu a po ještě hrozivějším výkonu domácí padli stejným výsledkem.

Fortuna Divize C, 14. kolo

TJ Dvůr Králové nad Labem – FK Letohrad 0:5 (0:2)

Dvůr s Letohradem patří za poslední roky k jedné z nejtradičnějších dvojic, jaké se na divizním poli potkávají. Oba soupeři spolu od podzimu 2005 odehráli už šestadvacet vzájemných střetnutí. Devět jich skončilo dělbou bodů a ač mají Letohradští jinak lepší bilanci, většina střetů končila velmi vyrovnaným výsledkem.

Podobný konečný výsledek tak před sobotním utkáním nikdo nečekal. Tím spíš, že domácí na rivala v tabulce ztráceli pouhé dva body a s vědomím, že obrana Letohradu letos patří k nejzranitelnějším v celé divizní C skupině, věřili ve vítězství.

Ze zápasu však uběhlo jen pár minut a domácím příznivcům muselo být na pohled jasné, že tenhle duel pro jejich hráče dobře nedopadne. Hosté byli všude o krok dřív, po úvodním oťukávání se jasně chopili kormidla zápasu a pak už jen stačilo čekat na chyby, kterými jim soupeř nabídne gólové šance.

Dvorský gólman Vladimír Matula podal proti Letohradu skvělý výkon, nebýt jeho, skončil by duel možná i dvojcifernou porážkou domácích fotbalistů.Zdroj: Renata Jírová

A že jich bylo. Ty úvodní ještě místy zázračně zpacifikoval gólman Matula, když ale v 15. minutě nechala domácí obrana naprosto snadno odcentrovat Chládka a v šestnáctce byl zcela volný Zbudil, byl z toho povedený volej a stav 0:1.

První půle byla ze strany Dvora velice špatná a náladě v týmu nepomohly ani tři důležité momenty. Nejprve zranění útočníka Mertlíka, jenž musel po zákroku hostujícího Nágla do nemocnice, pak neproměněná příležitost jindy produktivního Hrubého a nakonec ještě hloupý gól do šatny. Ten nabídli domácí soupeři špatnou rozehrávkou ve druhé minutě nastaveného času.

Hořičtí působili jako výletníci. Týništi nahrál rozklad posledního celku tabulky

Nejtěžší divizní porážky doma

02. 05. 2005: – Jablonec B 0:4

06. 04. 2008: – Pardubice A 1:5

30. 05. 2010: – Pardubice A 1:5

15. 09. 2013: – Pardubice B 0:4

14. 08. 2022: – Hlinsko 0:5

05. 11. 2022: – Letohrad 0:5

Jestliže chtěli Dvoráci se zápasem ještě něco dělat, pak si měli v kabině rozhodně co říct a navíc museli ve druhé půli spoléhat na Csaplárovu past. Hosté však byli proti. Po další sérii soupeřových hrubek pojistili výsledek třetí brankou hned po návratu z kabin a ve zbytku zápasu přidali slabě hrajícímu soupeři ještě dvě rány.

Fakta – branky: 15. Zbudil, 45. (+2) Chládek, 47. Jiřánek, 74. Kabourek, 79. Šplíchal. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 1:1. Diváci: 250. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, John, Sojka, Hruška – Suleiman, Bína (65. Zivr), Močkovský (58. M. Hák), Prokůpek (46. Reichl), M. Hrubý – Mertlík (37. Vitebský). FK Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl, Štěpán – Chládek (73. Kadlec), Lorenc (78. Klímek), Macek, Šplíchal (82. Hýbl) – Kabourek (78. Šponar).

Ohlasy na utkání

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Ačkoliv hráči dostali dostatek informací o soupeři a věděli jsme všichni, že to nebude jednoduchý zápas, zůstalo pouze u slov. Na hřišti dominoval pouze hostující tým, František ŠturmaZdroj: Jiří Petrjen ten chtěl vyhrát, presoval, bojoval o každý míč. Jeho hráči na hřišti mluvili, řídili se navzájem. Vyhráli zcela zaslouženě a já jim gratuluji, protože takto se hrají mistrovské zápasy. Naši hráči hráli alibisticky jako na zápasu staré gardy, to se musím i té státě gardě omluvit, i ta by totiž hrála větším srdíčkem. Máme dlouhodobě problémy s kreativní hrou, někteří hráči mě osobně strašně zklamali. Máme před sebou poslední utkání a potom spoustu tvrdé práce. V zimě je potřeba sehnat takové hráče, kteří na sebe vezmou zodpovědnost a budou chtít hrát fotbal pod tlakem. Nyní se musíme semknout jako tým, jako klub a v sobotu odevzdat maximum v Novém Bydžově. Zápas s Letohradem je pro nás velikým zklamáním a teď je potřeba jej odčinit.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Výsledkově se utkání lámalo na přelomu prvního a druhého poločasu, kdy jsme vstřelili druhou a třetí branku. Herně si ale myslím, že jsme kromě chvilkové pasáže po třetím gólu kontrolovali utkání a byli nebezpečnějším týmem. Pro nás je to krásný výsledek, ovšem jestli mají mít tři body ze Dvora Králové nad Labem velkou cenu, tak je musíme potvrdit v posledním podzimním duelu doma s Hlinskem.“

Nejtěžší divizní porážky Dvora Králové nad Labem v historii

06. 06. 2008: Chrudim – Dvůr Králové nad Labem 5:0

25. 10. 2008: Ovčáry – Dvůr Králové nad Labem 6:0

17. 09. 2014: Dobrovice – Dvůr Králové nad Labem 5:0

21. 09. 2014: Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 5:0

19. 11. 2016: Vysoké Mýto – Dvůr Králové nad Labem 5:0

14. 08. 2022: Dvůr Králové nad Labem – Hlinsko 0:5

05. 11. 2022: Dvůr Králové nad Labem – Letohrad 0:5

Aby byla statistika kompletní a k dvorské historii spravedlivá, přidáváme i nejvyšší vítězství mužstva v období let 2004 - 2022

Nejvyšší divizní vítězství Dvora Králové nad Labem v historii

13. 08. 2006 Dvůr Králové nad Labem – Týniště n. O. 7:1

17. 09. 2006 Dvůr Králové nad Labem – Hlinsko 5:0

01. 10. 2006 Dvůr Králové nad Labem – Choceň 5:0

27. 05. 2007 Dvůr Králové nad Labem – Sedmihorky 5:0

29. 03. 2008 Předměřice n. L. – Dvůr Králové nad Labem 0:6

05. 09. 2010 Dvůr Králové nad Labem – Velim 7:0

04. 09. 2011 Velim – Dvůr Králové nad Labem 0:7

25. 05. 2014 Dvůr Králové nad Labem – Železný Brod 7:0

07. 11. 2015 Semily – Dvůr Králové nad Labem 1:7

10. 04. 2016 Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem 0:6

22. 05. 2016 Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 0:6

25. 05. 2016 Dvůr Králové nad Labem – Semily 8:0

11. 08. 2019 Dvůr Králové nad Labem – Horky n. J. 5:0

04. 10. 2020 Dvůr Králové nad Labem – Libiš 6:0