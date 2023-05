Výrazné změny v sestavě pomohly královédvorským fotbalistům k prvnímu jarnímu vítězství. Trenér Zbyněk Dujsík z kraje obrany posunul do jejího středu Tomáše Pichu, jenž v utkání dvakrát skóroval. Povedl se také přesun Jihoameričana Hospedalese do středu záložní řady.

Podívejte se na krátký sestřih emocí z divizního utkání mezi Dvorem Králové nad Labem a Turnovem (4:2). | Video: Renata Jírová

Středeční podvečer patřil ve Fortuna Divizi C jedné dohrávce 20. kola a potkaly se v ní celky Dvora Králové nad Labem a Turnova. Historická bilance vzájemných utkání hovořila pro domácí tým, postavení obou soupeřů však vysoce favorizovalo hosty. Tím spíš, že Dvoráci na jaře nejen že nevyhráli ani jeden zápas, ke všemu ještě nevstřelili ani gól.

Fortuna Divize C – 20. kolo

Dvůr Králové nad Labem – Turnov 4:2 (3:1)

Co se domácím fotbalistům nepovedlo více jak devět zápasů, přišlo hned v 9. minutě středečního souboje. Míč si k trestnému kopu z dobrých pětadvaceti metrů postavil Allen a nádhernou ranou vymetl šibenici Francovy branky – 1:0.

Dvorský fotbal spoléhá na zahraniční hráče, hraje jich tu šest. Zachrání divizi?

Radost domácích fotbalistů neznala mezí, nutno ale zmínit, že lepší vstup do utkání měli Turnovští a při svěřencích trenéra Dujsíka stálo hned dvakrát velké štěstí.

Hosté přesto dlouho nesmutnili. V 19. minutě si totiž vzal slovo Prokopec a podobně povedenou střelou ke vzdálené tyči srovnal stav. Do přestávky si ale přesto nesli dvougólový náskok s chutí hrající Dvoráci. A ti navíc objevili zcela svátečního střelce. O obě další branky se totiž zasloužil netradičně ve středu obrany hrající Picha. Nejprve ve 31. minutě hlavou prodloužil do sítě centr Allena, dvě minuty před pauzou se pak nejlépe zorientoval v šestnáctce a procpal míč do branky potřetí.

Hned čtyřikrát mohli dvorští fotbalisté v utkání s Turnovem slavit vstřelený gól.Zdroj: Renata Jírová

Po přestávce samozřejmě tým z Českého ráje chtěl výsledek zvrátit, Východočeši ale o ničem takovém nechtěli ani slyšet. To potvrdila 61. minuta, ve které ideální centr skvěle hrajícího Šťastného ukázkově sklepl hlavou nejmenší muž na hřišti Machač k nohám Allena a nejproduktivnější hráč zápasu (2+1) dělovkou pod břevno rozradostnil stovku nejvěrnějších dvorských fanoušků počtvrté.

Na zaslouženém vítězství domácího celku už nic nezměnila ani trefa turnovského Havla, jemuž nejprve tutovku kryl fantastickým zákrokem Matula, na dorážku už stačit nemohl.

Dvoráci tak zažili počtvrté v sezoně vítěznou radost a v tabulce je rázem dělí tři body od nesestupové třinácté příčky. Už v neděli se svěřenci kouče Zbyňka Dujsíka pokusí na tento duel navázat v dalším domácí souboji, tentokrát proti Chrudimi B (17.00).

Tříbodový dárek pro trenéra. Trutnov přejel Dobrovici a pokukuje po třetí příčce

Fakta – branky: 9. a 61. Allen, 31. a 43. Picha – 19. Prokopec, 90. Š. Havel. Rozhodčí: Klír. ŽK: 3:4. Diváci: 100. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – Prokš (46. F. Machač), D. Vitebský, T. Picha, P. Šťastný (88. Sojka) – Ramdeen (71. Augustin), Allen (88. Rydval), Votrubec, Hospedales, Ťuťálek – S. Trawally (83. M. Hruška). FK Turnov: Franc – O. Tobiáš, Petržilka, Peuker, Chládek (46. Kopal) – Šťovíček (46. J. Marek), M. Horák (46. Š. Havel), P. Svoboda, Prokopec (27. Müller) – P. Havel (64. Tomašov), Beníšek.

Zdroj: Youtube

Ohlasy trenérů

Zbyněk DujsíkZdroj: denik.czZbyněk Dujsík, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Utkání se mi hodnotí mnohem lépe než poslední duel v Liberci. Z mého pohledu jsme vyhráli naprosto zaslouženě, byli jsme aktivnější, důraznější, dařila se nám i kombinace. Celkově jsme si vypracovali více brankových příležitostí a hlavně jsme některé z nich dokázali také proměnit. Ke všemu mě těší, že šlo o pěkné trefy, hlavně první a čtvrtá trefa patřily mezi výstavní. Mám radost z toho, jak kluci zápas odmakali a jak moc jim záleželo na to tu nepříjemnou sérii přerušit. Snad se nám bude podobně dařit dál a pokusíme se společně o malý zázrak.“