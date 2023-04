„K tomu závěru ani nevím, co říct. Domácí nás tam dvakrát přetlačili při standardkách a z celozápasového snažení máme jen bod. I když si myslím, že jsme si zasloužili tři,“ láteřil po utkání ve Vysokém Mýtě trutnovský kouč Vladimír Marks. Jeho tým ještě v poslední minutě zápasu vedl o dvě branky.

Momentka z utkání Vysoké Mýto - Trutnov (2:2). Stejně jako na podzim skončil duel těchto soupeřů nerozhodně. | Foto: skvm.wbs.cz

Fotbalisté Trutnova jsou v této sezoně suverénně nejúspěšnějším reprezentantem Královéhradeckého kraje ve Fortuna Divizi C a v případě vítězství na půdě Vysokého Mýta se mohli znovu ještě více přiblížit nejvyšším příčkám v soutěži.

Nejgólovější derby sezony. Produktivní Blažek poslal Cidlinu do středu tabulky

Svěřenci trenéra Vladimíra Markse předvedli v dalším venkovním duelu velice dobrý výkon, k výhře měli opravdu blízko, ani dvoubrankový náskok jim ale nakonec na vítěznou radost nestačil.

Fortuna Divize C – 21. kolo

Vysoké Mýto – Trutnov 2:2 (0:1)

Trutnovští jeli k zápasu povzbuzeni domácí výhrou nad rezervou Chrudimi a začátek utkání si snad ani nemohli přát lepší. Ještě neuběhlo ani devět minut, když povedeného centru do šestnáctky využil útočník Slavík a hlavou poslal svůj tým do vedení – 0:1.

Momentka z utkání Vysoké Mýto - Trutnov (2:2)Zdroj: www.skvm.wbs.czPo pětadvaceti odehraných minutách musel pro zranění střídat stoper Mařas, jehož nahradil Macek, na hřišti se toho ale moc neměnilo. Hosté měli hru vcelku pod kontrolou, soupeře k vážnějšímu ohrožení Hofírkovy branky příliš nepouštěli. Když už se domácí k zakončení dostali, zamířili v největším náznaku šance vysoko nad.

Po přestávce se Trutnov dočkal druhé trefy. V 64. minutě podnikli hosté rychlou akci, na jejímž konci byla přihrávka Turnera a přesné zakončení Zezuly. „V té době se zdálo, že máme vývoj zápasu zcela pod kontrolou,“ hlesl po utkání trutnovský lodivod Marks.

Bohužel tři body nakonec jeho tým nebral. Domácí v závěru vsadili na jednu kartu a dočkali se odměny. Nejprve v 90. minutě snížil hlavou po rohovém kopu Kopřiva, ve třetí minutě nastavení pak úspěšnou dorážkou vystřelil Mýtu cenný bod Hlavsa.

Fakta – branky: 90. Kopřiva, 90. (+3) Hlavsa – 9. Slavík, 64. Zezula. Rozhodčí: Pánek. ŽK: 2:4. Diváci: 125. SK Vysoké Mýto: V. Černík – Hlavsa, J. Dvořák, Trnka (31. Žák), Javůrek – Habrman, Velinský (46. V. Valášek), Wimmer (77. Benda), Žahourek (67. Mokrejš) – P. Tomášek, Kopřiva. MFK Trutnov: Hofírek – Balcar, Zieris, Mařas (25. Macek), J. Turner – Marcel Štěpánek (74. P. Brejcha), M. Knap, Trávníček (88. Duch), Horčička, Zezula (88. Gabrle) – Slavík.

KRAJSKÝ FOTBAL: přebor viděl tři bezgólové plichty, I. A třída hlásí změnu lídra

Ohlasy trenérů

Filip Klapka, trenér SK Vysoké Mýto: „Hosté měli lepší vstup do utkání a již v 9. minutě se ujali vedení. My jsme si během prvního poločasu vypracovali pouze jednu šanci, která skončila střelou vysoko nad branku. Zjednodušení hry ve druhém dějství nám přineslo více příležitostí ke vstřelení branky, prosadili se však znovu hosté. V samém závěru jsme se po dvou standardních situacích mohli radovat z vyrovnání.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Osmdesát pět minut jsme hráli dobrý fotbal, ale k tomu závěru ani nevím, co říct. Domácí nás tam dvakrát přetlačili při standardkách a z celozápasového snažení máme jen bod. I když si myslím, že jsme si zasloužili tři. Okamžitě po zápase jsem byl naštvaný, ale už při cestě autobusem zpátky, kdy jsem si zápas přehrával, jsem říkal, že klukům není co vyčítat. Soupeř nás nepřehrál nějakými akcemi, byly to jen nakopnuté balóny. Naše hra byla dobrá. Obrana i střední záloha fungovaly. Byli jsme aktivní, dali jsme góly. Tak nějak to vypadalo, že máme zápas pod kontrolou. A opravdu až do toho závěru jsme ho měli. Udělali jsme pro to maximum. Dali jsme tam vyšší hráče za menší, poslali jsme na hřiště i Páťu Brejchu, který je takový náš specialista na bránění standardek. Ale stejně jsme to neubránili. Možná to bude znít trošku divně, ale já zápas beru hrozně pozitivně. S věcmi, které hrály proti nám, jsme se popasovali dobře. Domácí si nic nevypracovali. Jejich jediná taktika byla nakopávat balóny. My jsme chtěli hrát fotbal, čehož si vážím, ale ve výsledku to na tři body nestačilo.“