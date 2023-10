/GALERIE/ Po dvou těsných výhrách těsná porážka. Fotbalisté RMSK Cidlina v divizi C prohráli 2:3 na půdě předposledních Kosmonos. Navíc v utkání přišli o tři fotbalisty – vyloučeného Pokorného a zraněné Blažka s Novákem. Přesto v průběžném pořadí udrželi osmou pozici.

Divize C: Kosmonosy (v červenobílém) - Nový Bydžov | Foto: Karel Jedlička

Bydžovští směřovali u Mladé Boleslavi za třetím vítězstvím v řadě. Ve 14. minutě otevřel skóre krásnou střelou do šibenice kapitán Blažek a o pět minut později zvyšoval na 0:2 přesnou trefou Langr. Jenže už ve 28. minutě bylo vyrovnáno. Nejprve přesně zamířil po centru z pravé strany Strnad a o chvíli později se prosadil střelou z úhlu Šulc.

Krátce po změně stran oslabil hosty stoper Pokorný, který viděl za faul před velkým vápnem druhou žlutou kartu. To už na place nebyli zraněný kapitán Blažek ani obránce Novák. Ani ne po deseti minutách hry v oslabení přišlo rozhodnutí. Po rohovém kopu na zadní tyči skóroval znovu Šulc.

Vice už se neurodilo a tak za zmínku stojí jen gesto fair play hráčů Nového Bydžova, kteří mohli v nastaveném čase za nepříznivého stavu 2:3 kopat roh, ale přiznali se rozhodčímu k teči. Chvályhodný čin!

DIVIZE, skupina C – 10. kolo

SK Kosmonosy – RMSK Cidlina Nový Bydžov 3:2 (2:2). Branky: 22. Strnad, 28. a 62. Šulc – 14. Blažek, 19. Langr. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (53. Pokorný). Diváci: 168. Kosmonosy: Šteiner – Kubelka, Hošťálek, Pajer, Skramuský – Šoufek (77. Král), Prieložný, Mašek, Šulc – Strnad (77. Havlas), Pažout (67. Straka). N. Bydžov: Strýhal – Vincour, D. Průcha, Pokorný, Drobný (89. S. Bekera) – Marek, Trejbal, Voldán (71. Staněk), Blažek (31. Novák, 46. Špinka), N. Bekera – Langr.

Michal Mašek, trenér Kosmonos: „Úvod byl od nás už klasicky hrozivý. Po dvou chybách v obraně to vypadalo, že je po zápase. Pomohl nám rychle vstřelený gól po druhém inkasovaném. Zvedli jsme hlavu a do poločasu se nám povedlo vyrovnat. Do druhého jsme šli trochu psychicky lépe naladění než hosté, kteří ztratili dvoubrankový náskok. Do přesilovky jsme nehráli dobře. Hosté zalezli trochu do bloku, víceméně jsme se trápili a rozbili to až standardkami.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Skvělých úvodních dvacet minut a vedení o dva góly nám dávalo naději na velmi dobrý výsledek. Ovšem po obdržení první branky a po zranění Blažka s Novákem jsme tahali za kratší konec. A když jsme šli do deseti, bylo takřka nemožné se zápasem něco udělat. To není výmluva, jen pouhé konstatování. Přesto přes všechno rozhodující gól obdržíme po stupidním rohu, který je kopnutý na úrovni pasu na zadní tyč. To je prostě hrozné, moji naštvanost to jenom podněcuje.“

DALŠÍ ZÁPASY: Slavia Hradec Králové - Trutnov 1:0 (75. Novotný), Letohrad - Ústí nad Orlicí 1:1 (46. Linhart - 89. Špatenka), Hlinsko - Chrudim B 1:0 (57. Mayer), Spoje Praha - Dobrovice 3:1 (59. Tokar, 83. vlastní Janovský, 86. Tanchyk - 9. z pen. Marek Sedláček), Velké Hamry - Čáslav 1:0 (75. Svrček), Benátky nad Jizerou - Vysoké Mýto 0:1 (11. Štěpánek), Turnov - Benešov 4:1 (11. Holub, 25. Malý, 64. a 84. P. Havel - 16. Nátr).

V dalším kole hraje tým RMSK na domácím stadionu, kde ho v neděli 15. října od 16 hodin čeká souboj s Hlinskem.