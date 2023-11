„Podzim skončil neúspěchem,“ je si dobře vědom Petr Průcha, nyní již bývalý kouč Nového Bydžova. „Před sezonou jsem si dělal mustr, kolik bychom tak měli získat bodů. Kdybychom poslední utkání vyhráli, tak by to byl správný odhad. Bohužel tyto body k tomu chybí,“ dodává někdejší důrazný útočník, který to dotáhl až do nejvyšší soutěže.