Nyní už nové duo vede tým v přípravě na náročné jarní boje. Měsíc má za sebou a měsíc před sebou. Jde tréninkově všechno podle plánu? „Úplně vše podle plánu nejde. Byly nějaké absence, nemoci, jeden trénink jsme museli zrušit a dva tréninky vzhledem k počasí přeorganizovat. Vidíme však na hráčích posun v těch atributech, na které jsme přes první měsíc kladli největší důraz. Nyní máme některé hráče na marodce a to je asi největší komplikace, jinak jsme zatím s přístupem spokojeni,“ přiblížil přípravu Václav Šorm, jenž patří mezi nadějné trenéry.

Nejdřív střed tabulky, pak sešup do sestupového pásma. Bydžov čeká těžké jaro

Aktuální sezona se pro RMSK Cidlina nevyvíjela vůbec špatně. Po 9. kole figurovalo mužstvo na osmé příčce ve středu tabulky. Jenže pak se bodový přísun zasekl a zisk jediného bodu v dalších šesti zápasech znamenal propad až do sestupového pásma. Po podzimu došlo ke změně v trenérském obsazení, kdy Petra Průchu s Milanem Frýdou vystřídali Václav Šorm a Jan Věchet, který se k týmu po půl roce vrátil.

Ke slovu samozřejmě přišly i přátelské zápasy. „Sehráli jsme jedno modelové utkání a pět přípravných. Vždy jsme měli hráče rozdělené, aby nám měli možnost ukázat své schopnosti a dostali velkou minutáž,“ upřesnil třiatřicetiletý kouč. V rámci zimního období A tým trénuje dohromady s B týmem (I. A třída). V přípravě s divizním RMSK je i několik nadějných dorostenců. Ti všichni tedy naskakují také do testovacích mačů.

Bydžovský trenér Václav ŠormZdroj: RMSK CidlinaPo modelovém utkání mezi sebou Bydžovští sehráli dva duely s přeborovým Rychnovem nad Kněžnou, které vyhráli 2:0 (góly N. Bekera, S. Bekera) a 8:1 (Blažek 3, Macák 2, D. Průcha, M. Malina, D. Malina). Následně prohráli na umělce třetiligového Kolína 3:4 (M. Malina 2, Kolář) a s pardubickým dorostem U19 zvítězili 3:0 (Patka 2, Hruška). V zatím posledním střetnutí remizovali s Přepeřemi (ČFL) 2:2 (Kolář, Schober). Do něho zasáhli gólmani Saidl se Strýhalem a hráči Kožíšek, Vincour, Pokorný, Staněk, Marek, Voldán, Hruška, Filip, Drobný, Kolář, Patka, N. Bekera, Blažek. Druhou půlku hráčského kádru čeká nadcházející sobotu přátelské utkání v Náchodě.

„Během lednových zápasů jsme se zaměřili na organizaci hry a obrannou fázi. V některých pasážích už je vidět posun, ale stále se musíme více sehrávat a pořád to zatím není podle našich představ. Každý zápas nám ukázal, co je potřeba pilovat,“ ohlédl se Šorm za prvním měsícem po herní stránce. „Do začátku jara nás čeká dalších sedm zápasů. V tréninku už budeme přecházet hodně do herních věci a tam se budeme zaobírat součinností a útočnou fázi,“ nastínil další měsíc přípravy.

V mužstvu došlo nejen k trenérským, ale i k hráčským změnám. „Věříme, že hráčský kádr už takto zůstane pohromadě. Maximálně přijde ještě jedna změna, ale jsme s touto šířkou a kvalitou spokojeni. V týmu skončil brankář Lehký (Dvůr Králové – pozn. aut.) a v přípravě s Chlumcem je Špinka. Naopak k nám přišli gólman Martinovský (Letohrad), záložník Filip (Přepeře) a útočník Schober (Třebeš). Dále ve velké míře zapojujeme dorostence,“ prozradil kouč.

Divizní Bydžov vyřešil otázku trenéra. Jak nový kouč vidí jarní boje o záchranu?

Na čem by ještě potřebovali s týmem zapracovat? „Těch věcí je strašně moc a času čím dál méně. Není situace, která by nám šla dokonale. Ale vidím obrovské odhodlání, takže věřím, že do začátku mistráků vše doženeme,“ uzavřel Václav Šorm, hlavní trenér Nového Bydžova.