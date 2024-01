Po postupu z krajského přeboru zůstal tým pohromadě, navíc byl doplněn třemi posilami. Těmi byli zkušený gólman Jakub Vaníček, ofenzivní záložník Marek Rajnoch a gruzínský křídelník Makhare Matsaberidze. Přehnané cíle si červenobílý klub do divize nedával, hlavním úkolem bylo bavit fotbalem diváky a nasbírat co nejvíce bodů, tak to alespoň avizoval sportovní manažer klubu Otakar Rejfek.

Podobně to viděl i šéf oddílu Patrik Hořeňovský, ovšem s tím, že později by rád okusil ještě vyšší patro. „Chceme se zabydlet se v divizi, ale do budoucna se jen s touto soutěží nespokojím,“ prohlásil směle předseda FC Slavia Hradec Králové.

STŘELCI SLAVIE (23):

7 – Novotný

4 – J. Kabeláč

2 – Hlušička, Vošlajer, vlastní (Čáslav a Ústí nad Orlicí)

1 – Krotil, Matsaberidze, Strasser, Řezáč, Rajnoch, T. Kabeláč.

Hned úvod naznačil, že by se to mohlo klapat. Tři zápasy, devět bodů. Tohle možná nečekal ani největší optimista. Pak sice přišla i prohra, která jednou přijít musela. A bylo jich víc, ale zároveň přicházely i další vítězné zápasy, byť některé byly šťastně vybojované, takže se hradecký celek stále držel pomyslným medailovým pozicím.

Horší období nastalo až v závěrečné třetině podzimu, kdy týmu chyběl zraněný klíčový stoper Tomáš Kabeláč. Bez něj Slavia v posledních pěti kolech inkasovala hned 14 branek, předtím v deseti zápasech pouze deset. Přesto ale v konečném součtu musí v Orlické kotlině převažovat spokojenost.

„Kluci pravidelně trénovali, makali a bylo to na hřišti znát. Radost mám také z toho, že se ustálil kádr a udělala se konečně i pořádná parta kamarádů, ne jen kusy fotbalistů. Z umístění máme radost a víme, že nebýt zranění našeho kapitána Tomáše Kabeláče, bylo by ještě lepší. V posledních zápasech podzimu velmi chyběl jeho přehled v zadních řadách,“ hodnotí divizní půlsezonu šéf klubu Patrik Hořeňovský.

Účinkování mužstva z Hradce ve čtvrté lize těší rovněž předsedu Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. „Osobně si myslím, že to snad ani není překvapení. Slavie to dělá dlouhodobě dobře. Už to nějaký rok je, co vybudovala fantastickou mládežnickou základnu, kde jsou kvalitní trenéři. Klub má svého majitele, je řízený. U dospělých si to už sedlo, více méně pracují koncepčně. Vyvarovali se takových začátečnických chyb a jednorázových nákupů. Takže to jejich umístění je asi oprávněné. Myslím si, že v dalších sezonách půjdou výkonnostně nahoru a možná budou mít i ambice do třetí ligy,“ přidává svůj postřeh Václav Andrejs.

Nyní se už Sešívaní začínají připravovat na jarní odvety. Dojde v jejich hráčském kádru k nějakým změnám? „V zimě bychom rádi posílili obranu a hlavně střed hřiště, tam nás tlačila pata. Osobně čekám příchody tak dvou až tří hráčů,“ hlásí Hořeňovský.

Zápasy v podzimní části sezony 2023/24