Předchozí venkovní vítězství 3:1 v Čáslavi dokázali fotbalisté hradecké Slavie potvrdit v domácí bitvě s regionálním rivalem z Trutnova. Výhru 1:0 zařídil čtvrt hodiny před koncem Adam Novotný, který v této sezoně rozhodl v závěru již několikátý duel. Sešívaní si tak v divizi C upevnili čtvrtou pozici a s mírným odstupem pronásledují silnou trojku Ústí nad Orlicí, Benátky nad Jizerou a Velké Hamry.

KRAJSKÉ DERBY rozhodl slávista Adam Novotný (v červeném). | Foto: Aneta Mrkvičková

Krajský souboj dokázal vyhrát šťastnější tým, nikoliv ten lepší. Tím byl totiž hostující Trutnov, jenže z několika vypracovaných šancí ani jednu nedokázal proměnit. Jednou trefil dokonce tyč. Na straně Hradeckých stála fotbalová štěstěna.

A tak derby rozhodla jediná branka, kterou vstřelil v 75. minutě Adam Novotný. Pro 21letého forvarda to byla už pátá trefa v letošním ročníku divize C, což ho v pořadí kanonýrů řadí na druhé místo za šestigólového Jana Bednáře z Ústí nad Orlicí.

DIVIZE, skupina C – 10. kolo

FC Slavia Hradec Králové – MFK Trutnov 1:0 (0:0). Branky: 75. Novotný. Rozhodčí: Rázek. ŽK: 1:4. Diváci: 170. Slavia HK: Vaníček – Šejvl, Mates, T. Kabeláč (52. Hlušička), Strasser – Málek (65. Vošlajer), J. Kabeláč, Tomek (80. Chlumecký), Matsaberidze (80. Krotil) – Rajnoch, Novotný (80. Řezáč). Trutnov: Hofírek – Mařas, Zieris (79. Duch), Zezula – Štěpánek, Knap, Trávníček, Brejcha – Čechovič (86. Landa), Bičiště (86. Jirousek), Horčička.

Marek Rajnoch, útočník Slavie HK: „Od nás to nebylo úplně nejlepší, ale i takové zápasy jsou a je důležité to zvládnout. My jsme to zvládli, jako tým jsme bojovali až do konce. Sice jsme v závěru měli velké štěstí, jak mohli všichni vidět, ale i to je občas potřeba. Soupeře známe, konkrétně já moc dobře (za Trutnov ještě nedávno hrál – pozn. aut.). Osobně mě překvapili hrou, byli důrazní a dostávali se hodně do šancí. Nečekal jsem, že nás dokážou takhle zatlačit.“

Michal Trávníček, záložník Trutnova: „Minimálně bod jsme si určitě zasloužili. Na konci jsme měli tři čtyři tutovky, které kdybychom proměnili, tak bychom si bod odvezli a byli bychom aspoň trochu spokojeni. Jeli jsme na Slavii s cílem, že uděláme tři body, ale bod by byl zlatý. Bohužel odjíždíme s nulou. Byli jsme připraveni, věděli jsme, že jsou silní v kombinaci. Daří se jim, jsou na vlně, nám se naopak nedaří.“

DALŠÍ ZÁPASY: Kosmonosy - Nový Bydžov 3:2 (22. Strnad, 28. a 62. Šulc - 14. Blažek, 19. Langr), Letohrad - Ústí nad Orlicí 1:1 (46. Linhart - 89. Špatenka), Hlinsko - Chrudim B 1:0 (57. Mayer), Spoje Praha - Dobrovice 3:1 (59. Tokar, 83. vlastní Janovský, 86. Tanchyk - 9. z pen. Marek Sedláček), Velké Hamry - Čáslav 1:0 (75. Svrček), Benátky nad Jizerou - Vysoké Mýto 0:1 (11. Štěpánek), Turnov - Benešov 4:1 (11. Holub, 25. Malý, 64. a 84. P. Havel - 16. Nátr).

V dalším kole hradecká Slavia zajíždí do Chrudimi, kde se střetne s tamní rezervou. Utkání se hraje v sobotu 14. října od 10.15 hodin.

PŘEDEŠLÉ 9. KOLO: FK Čáslav – FC Slavia Hradec Králové 1:3 (0:2). Branky: 76. Ronovský – 10. Novotný, 30. vlastní (Peca), 90. + 1. Řezáč. Rozhodčí: Jirák. ŽK: 3:2. Diváci: 130. Čáslav: Vyhnánek – Hajník, Ráliš, Petrů, Peca (59. Kraj) – Čuchal, Štichauer (46. Hannich), Junek – Slavík, Ronovský, Chábera. Slavia HK: Vaníček – Šejvl (90. + 2. Hlušička), Mates, T. Kabeláč, Strasser – Málek (57. Vošlajer), Tomek (88. Kundrt), J. Kabeláč, Matsaberidze (90. + 2. Krotil) – Rajnoch, Novotný (88. Řezáč).