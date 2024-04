Duel s o postup usilujícími Benátkami nad Jizerou fotbalisté Slavie Hradec Králové bodově nezvládli. V utkání dvacátého dějství divize C se z vítězství 2:1 radoval hostující favorit. Sešívaným to tentokrát nešlo směrem dopředu, gólu se dočkali z jediné střely na branku za celý zápas.

Sestřih zápasu Spoje Praha - Slavia Hradec Králové. | Video: Milan Novák

Druhý tým tabulky usilující o postup do ČFL ukázal v Orlické kotlině svoji sílu. Slavia byla tentokrát v útočné fázi sterilní, přesto v závěru utkání vykřesala naději na bodový zisk.

První poločas ale patřil zkušeným hostům, zejména úvodní minuty. Nejprve se ještě neprosadili, ale v 11. minutě se už radovali. Fabián adresoval přihrávku do středu pole Hájkovi, ten se štěstím prošel přes několik protihráčů a střelou z levé strany pokutového území poslal míč mimo dosah marně se natahujícího Vaníčka. Krátce na to Středočeši spálili další šanci. Poté ve své aktivitě sice ubrali, ale Slavia se přesto nedokázala dostat do jejich dobře organizované obrany.

Po změně stran se domácí celek přece jen zlepšil, ovšem v 66. minutě podruhé inkasoval. Defenziva Sešívaných nechala propadnout míč nakopnutý hostujícím brankářem a nabíhající Duch přeloboval Vaníčka – 0:2. Chvíli předtím došlo k nepříjemnému zranění hostujícího Kommy, jenž nešťastně upadl na rameno a musela jej sanitka transportovat do nemocnice. V 70. minutě slávista Mates po standardní situaci dopravil hlavou míč do sítě, ale proti byl lajnový sudí, jenž signalizoval ofsajd.

Domácí se nakonec snížení přece jen dočkali, když se ujala tečovaná střela Gruzínce Matsaberidzeho z trestného kopu. Závěr tak sliboval drama, ale domácí se už do většího tlaku nedostali, neboť Benátečtí je do něj vůbec nepustili. Místo branek už padaly pouze žluté karty, takže skóre zůstalo stejné a všechny body si odvezly Benátky.

DIVIZE, skupina C – 20. kolo

FC Slavia Hradec Králové – SK Benátky nad Jizerou 1:2 (0:1). Branky: 80. Matsaberidze – 11. Hájek, 66. Duch. Rozhodčí: Rázek. ŽK: 2:3. Diváci: 99. Slavia HK: Vaníček – Vošlajer (74. T. Kabeláč), O. Mates, Strasser, Hlušička – Málek, Štipák, J. Kabeláč, Krotil (68. Kalina) – Matsaberidze, Řezáč. Benátky: Dědek – Kopa, Glöckner, Hell, Komma (58. Zabilanský) – Mlynka (69. Poběrežský), Šimeček, Vobořil, Hájek (69. Komárek), Duch (84. Macek) – Fabián.

Ohlasy

David Homoláč, trenér Slavie Hradec: „Do zápasu jsme vstoupili lajdácky v defenzivě. Chybělo nám agresivnější dostupování soupeřových hráčů. Benátky měly více prostoru, než bylo žádoucí. Po zásluze jsme také prohrávali. Řekl bych, že ve druhé půli jsme naši hru zvedli, avšak inkasovali jsme po hrubce, kdy jsme si nechali spadnout dlouhý míč, neubránili jsme hostující hráče, i když to byla jednoduchá standardní situace a my měli čas se na ni připravit. Dle mého názoru je to velká hrubka. Snížili jsme, ale ještě před tím nám nebyl uznán gól pro ofsajd. Neviděl jsem to, takže to nemohu hodnotit. Na obou stranách už toho měli hráči plné zuby. Tím, že jsme drželi míč, chtěli jsme soupeře dorazit nějakou rychlou kombinací, bohužel jsme se ale do šancí nedostali. Když už jsme se do vápna dostali, situaci jsme špatně vyřešili a Benátky si tak odvezly tři body.“

Makhare Matsaberidze, hráč Slavie Hradec: „Jsem zklamaný, protože jsme prohráli. Občas prohrajeme, občas vyhrajeme, to je prostě fotbal. Příští zápas bude proti Turnovu. Zůstáváme pozitivní a budeme dělat maximum pro výhru.“

Tomáš Staněk, trenér Benátek: „Měli jsme výborný vstup do utkání, udávali jsme tempo hry a během první čtvrthodiny si vypracovali dvě brankové situace, které jsme ale standardně neproměnili. Hráli jsme ale velmi dobře vzadu, dodržovali jsme herní plán, který jsme si určili. Měli jsme jednoznačně více brankových příležitostí než soupeř, čímž si dovolím tvrdit, že naše výhra je zasloužená. Dvě věci nám ale trošku kalí radost. Opět jsme dostali branku po standardní situaci, když nám míč prošel zdí. Na jaře inkasujeme snad ze všeho, co míří na bránu. Velkou ztrátou je pro nás zranění Ondry Kommy, který má vykloubené rameno a odvezla jej sanita. Máme tři plusové body zvenku. Škoda, že jsme vzadu neudrželi nulu. Za výhru jsme ale šťastní a budeme se připravovat na další zápas.“

Další zápasy

Nový Bydžov – Chrudim B 1:3 (10. Blažek – 27. a 61. Zvolánek, 38. Trajkovič), Ústí nad Orlicí – Trutnov 2:0 (27. z pen. Chleboun, 32. Bednář), Letohrad – Vysoké Mýto 0:2 (11. Kopřiva, 81. z pen. P. Dvořák), Hlinsko – Turnov 0:0, Dobrovice – Čáslav 1:0 (12. Horák), Spoje Praha – Velké Hamry 1:2 (85. Janoševič – 45. Roll, 76. Žitka), Kosmonosy – Benešov 1:2 (90. z pen. Pajer – 62. Kulhavý, 66. Sklenička).

V dalším kole v tabulce sedmá hradecká Slavia zavítá na půdu pátého Turnova. Utkání se hraje v neděli 7. dubna od 16.30 hodin.