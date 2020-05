Silnou trojku měl Královéhradecký kraj v nedokončené sezoně Fortuna divize C. Kompletní trio z regionu bylo po předčasném ukončení soutěže v horní polovině tabulky.

Druhý Náchod pokoukával po postupové pozici do ČFL, na páté příčce skončili fotbalisté Dvora Králové nad Labem, sedmé místo patřilo Trutnovu.

Jak to v oddílech vidí s návratem k tréninkovému procesu? Na to odpovídali trenéři všech tří zmiňovaných mužstev.

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Tréninky už jsme spustili v týdnu. Teď trénujeme po skupinách do deseti hráčů. Řídíme se nařízením svazu a jsme moc rádi, že už se opatření začínají uvolňovat. Navíc do tréninkového procesu vstoupila i mládež, což je jenom dobře. Od 11. května už budou tréninky normální, protože to půjde už do počtu 100 lidí. U A týmu bychom chtěli jet tréninky až do konce června, poté začnou dovolené. Mezitím bych chtěl naplánovat i nějaké přátelské zápasy. Uvidíme, jaká budou případná nařízení, ale věřím, že příští sezona se začne v řádném termínu.“

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „S organizovanými tréninky začneme v příštím týdnu. Už jsme si s hráči řekli, že se budeme scházet dvakrát týdně. Půjde hlavně o to, abychom se drželi v nějaké přiměřené kondici a aby byla parta pohromadě. Samozřejmě bude vše uzpůsobeno možnostem, jaké nám budou dány s ohledem na momentální situaci. Doteď bylo vše na hráčích. Jestli se někteří udržoval při běhání, tenise nebo nohejbale, bylo jen na nich. Možná by se během června hodil nějaký ten přátelský zápas, každopádně po klasické pauze začne v červenci tradiční letní příprava na novou divizní sezonu.“

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Když všechno to dění okolo koronaviru začalo, volili jsme pro hráče individuální přípravu. Posledních čtrnáct dnů už se ale scházíme při turnaji v nohejbale. Hrají proti sobě dvo-jice na multifunkčním hřišti. Zrovna turnaj dohráváme. Když se nic nezkazí, máme vizi se dvakrát týdně scházet na fotbálek, pomalu se do toho dostat. Nebránil bych se sehrání nějakých dvou, tří přátelských utkání. Pokud by měl být fotbalový podzim normálně zahájen, dostanou hráči ve druhé polovině června volno a znovu se sejdeme na začátku července k letní přípravě.

Vrchlabští již týden trénují



Nejen účastníci celostátních soutěží se pomalu vracejí k tréninku. Důkazem budiž vrchlabští fotbalisté, kteří přípravu rozjeli v rámci vládních doporučení. „Muži tréninkový proces zahájili už v minulém týdnu. Hráči se scházejí ve dvou tréninkových skupinách, aby nebyl překročen povolený počet osob na sportovišti,“ prozradil Deníku prezident podkrkonošského klubu Tomáš Hladík.