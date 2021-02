Děje se tak již od poloviny října a mimo hru jsou vedle účastníků okresních či krajských tříd také divizní fotbalisté. Zajímá vás proto, co v těchto dnech hráči Dvora Králové nad Labem a Trutnova dělají? Pravda, kolektivně se připravovat nemohou, přesto mají společnou aktivitu.

Od trenérů obdrželi tréninkové plány a v době nejistoty „alespoň“ nabírají fyzickou kondici.

„Kluci ode mne už před svátky obdrželi čtrnáctidenní individuální plán. Pak následoval další sedmidenní. Kdo má chytrý telefon, snadno mi poslal kolik, kde a v jakém čase uběhl,“ prozradil Krkonošskému deníku trutnovský lodivod Miloš Dvořák.

S pílí svých svěřenců byl evidentně spokojen, což dokládají i jeho další slova. „Určitě se neflákali, mohu je pochválit. Někteří mi výsledky posílali formou aplikace, kdo ji nemá, napsal zprávu, že úkol splnil. Našli se i tací, co naběhali mnohem víc, než jsem v rámci tréninku vyžadoval,“ doplňuje Dvořák a neváhá pár jedinců i vyzdvihnout.

Jméno Lukáše Müllera jej napadlo hned jako první. „Po něm mohu zmínit Pepu Zezulu než se odešel připravovat s Táborskem, ze starších se hodně činili Péťa Zieris a Matěj Mařas, ale třeba i Vojta Valášek s Patrikem Brejchou jsou dost aktivní,“ nechtěl Miloš Dvořák na nikoho zapomenout.

Podobně jsou na tom i v týmu rivala ze Dvora Králové nad Labem. Zde krátce po Novém roce kouč Jiří Kuneš poslal hráčům návod k přihlášení do běžecké aplikace, kde se pak z fotbalistů vytvořil žebříček výkonů. A nutno zmínit, že Dvoráci běhají jako o závod. Vždyť skupinka přihlášených za úvodních dvacet dní naběhala bezmála patnáct set kilometrů.

Fotbalisté v zimní pauze nelení. Jen nevědí, zda má jejich snaha smysl.Zdroj: Jiří Petr

„Nápad se společnou skupinou v aplikaci měl pozitivní dopad. Kluci makají, dřou a přístup všech mohu označit za perfektní. Kdo chytrý telefon nemá, denně mi posílá, kde byl běhat, jakou si dal porci,“ chválí své „ovečky“ Kuneš a jedním dechem dodává:

„Ze začátku si troufnu říct, že to kluky i bavilo. Dalo se v tom najít i soutěžení. Zároveň se však nemohu divit, že v poslední době už může jejich aktivita být i trochu demotivující. Nikdo netuší, zda se na jaře vůbec soutěže rozjedou. A když, tak se neví, kdy. Hráči si pak musejí klást otázku, zda ta jejich snaha má vůbec z hlediska jarní sezony nějaký smysl,“ doplňuje Kuneš, jenž sám ještě platí za aktivního fotbalistu a na jaře se plánoval zapojit do kádru dvorské rezervy.

Dvoráci v aplikaci Adidas Running (11. - 31. 1.)



David Sojka 137,2 km

Rudolf Suk 124,7 km

Vladimír Matula 92,8 km

Petr Tomeš 92,8 km

Matěj Jahoda 92,5 km

Radek Klazar 83,4 km

Jiří Macháček 81,8 km

.....



Celkem se zapojilo 18 hráčů, další hlásili své běžecké statistiky jinou formou.

Jak se zdá, tábory obou rivalů jsou na potenciální pokračování ročníku 2020/2021 připraveny dobře. Nezbývá než si tipnout, kdy a zda vůbec se tedy na hřiště v jarní části dostanou.

„Já věřit přestávám. Jo, leda někdy v dubnu, že bychom se na trávník společně podívali, ale stejně by pak ty soutěže byly neregulérní. Stačilo by, aby šel jeden tým do karantény a vše se rozsype. Spíš bych to viděl tak, že se v závěru jara uspořádá zase nějaký turnaj, zahrajeme si a po krátkém volnu půjdeme do přípravy na sezonu novou,“ odhaduje trutnovský Miloš Dvořák.

Jeho kolega Kuneš je o trochu větší optimista. „Před podzimní částí nám bylo řečeno, že aby byla sezona uznána jako oficiální, musí být odehráno minimálně padesát procent utkání. Proto si myslím, že během dubna a května dohrajeme první polovinu sezony a tím se ročník i uzavře,“ předpověděl Jiří Kineš.

Buď jak buď, momentálně je restart amatérského sportu dál v nedohlednu.