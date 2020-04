„Budu to probírat s hráči,“ uvedl Novák. Navíc FAČR po klubu vymáhá takřka půlmilionovou pokutu za chybějící mládežnické týmy. „My s tím nesouhlasíme. Ale když nás FAČR do soutěže nepustí, tak budeme muset hrát ten krajský přebor,“ dodal Novák.

V tom případě by právo postupu do divize, z níž by naopak do ČFL mohlo proniknout Vysoké Mýto, připadlo Holicím, coby prvnímu týmu v předčasně ukončené sezoně elitní krajské soutěže. „Chtěli jsme si to sami uhrát na hřišti. Postup na papíře se mi nelíbí. Mužstvo na divizi sice máme, ale zatím to necháváme otevřené,“ řekl předseda klubu Petr Bajer.

Zájem by měla i rezerva druholigové Chrudimi, jež je druhá v pořadí. „Případnou nabídku bychom akceptovali a do divize šli. Vše se ale bude odvíjet od druhé ligy, zda ji náš A tým bude schopen vůbec hrát,“ uvedl Tomáš Linhart, předseda MFK.