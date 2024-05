To v následujícím duelu podali Východočeši mizerný výkon a po zásluze přenechali všechny body o záchranu bojující Čáslavi. Mužem utkání se stal hostující útočník Chábera, autor obou branek střetnutí. Nejprve se prosadil ve 24. minutě, aby pak v 68. minutě přidal vítězné razítko středočeského mužstva.

DIVIZE, skupina C – 23. kolo

SK Vysoké Mýto – FC Slavia Hradec Králové 2:1 (0:1). Branky: 76. a 90. + 2. Kopřiva – 16. Krotil. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 2:2. Diváci: 100. V. Mýto: Strnad – Valášek, J. Dvořák, Hlavsa, Švejda – Kopřiva, Kuta, Tomášek (66. Schmoranz), Habrman, Hodač (77. Šplíchal) – P. Dvořák (63. Štěpánek). Slavia HK: Zadrobílek – Kalina (46. Melichárek), Mates, Řezáč, Hlušička – Matsaberidze, Štipák (72. Tomek), J. Kabeláč, Krotil – Rajnoch, Málek (72. Novotný).

Ohlasy

Filip Klapka, trenér Vysokého Mýta: „Pochvalu zaslouží celý tým, na kterém byla vidět touha a odhodlání otočit nepříznivý výsledek utkání. Zejména druhý poločas byl v našem podání to nejlepší, co jsme zatím v jarní části předvedli.“

Další zápasy

Nový Bydžov – Dobrovice 3:0 (36. Pokorný, 60. N. Bekera, 90. + 3. Hruška), Trutnov – Kosmonosy 3:2 (22. a 85. Slavík, 49. Zezula – 8. Pajer, 46. Mašek), Chrudim B – Letohrad 3:2 (8. a 20. Sotorník, 90. + 4. Hromek – 11. a 44. Kabourek), Ústí nad Orlicí – Spoje Praha 2:1 (47. Bednář, 75. Tichý – 6. Ladra), Čáslav – Hlinsko 1:1 (63. Slavík – 54. Volf), Benešov – Velké Hamry 1:5 (16. Nešpor – 3. Žitka, 59. Roll, 64. Svrček, 67. Munzar, 72. Krejčík), Turnov – Benátky nad Jizerou 4:1 (15. a 74. Malý, 81. Prokopec, 90. + 1. Kříž – 7. Fabián).

24. kolo

FC Slavia Hradec Králové – FK Čáslav 0:2 (0:1). Branky: 24. a 68. Chábera. Rozhodčí: Jureček. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Slavia HK: Vaníček – Vošlajer, J. Kabeláč (75. Jalový), Řezáč, Hlušička – Málek (46. Kalina), Melichárek (65. Šichan), Rajnoch, Krotil – Matsaberidze, Týfa (65. Novotný). Čáslav: Vyhnánek – Konyvka (46. Mach), Vencl, Nešpor, Hanč – Kraj, Kučera, Junek (89. Záruba), Slavík – Chábera (84. Peterka), Turyna (76. Hejný).

Ohlasy

Václav Pišta, asistent trenéra Slavie Hradec: „Zápas se nám absolutně nepovedl, byli jsme ve všem horší než hosté. V prvním poločase se soupeř dostal brzy do vedení, které mohlo být ještě výraznější, neboť neproměnil ještě dvě gólové šance. Ve druhé půli jsme se malinko zvedli, ale pořád to bylo hluboko pod naše možnosti. Pak jsme udělali chybu a hosté zvýšili na 2:0. Tím se utkání zlomilo. Ne bodový zisk jsme tentokrát nemohli pomýšlet, protože jsme byli ve všech směrech o třídu horším týmem.“

Roman Kučera, trenér Čáslavi: „V prvním poločase jsme předvedli náš nejkvalitnější výkon. Dařila se nám kombinace, hráli jsme v pohybu a soupeře jednoznačně přehrávali. Dali jsme díky tomu jeden gól a mohli přidat další. Šance měli znovu Chábera a Turyna, jednou jsme trefili břevno. Domácí jsme do ničeho nepustili, naopak jsme my byli nebezpeční a to nám ještě nebyly dva góly uznány kvůli ofsajdu. Hráli jsme dobře, dominovali jsme. Kolem 60. minuty měl soupeř dvě standardní situace, my jsme zalezli, byli jsme pasivní. Už jsme byli méně na míči. Ale jak to tak bývá, přidali jsme po brejku druhý gól. V té době jsme měli trochu útlum. Po druhém gólu jsme to v klidu a bez karambolů dohráli. Především první půle byla příslibem do dalších zápasů.“

Další zápasy

Letohrad – Nový Bydžov 0:2 (61. a 71. Blažek), Hlinsko – Trutnov 2:1 (37. a 49. Petráň – 4. Horčička), Velké Hamry – Vysoké Mýto 4:0 (29. Svrček, 44. Linka, 76. Roll, 90. + 2. Vosecký), Kosmonosy – Chrudim B 3:1 (37. Pajer, 68. Šoufek, 77. Mašek – 2. Vilotič), Dobrovice – Ústí nad Orlicí 0:3 (2. a 63. Bednář, 28. Tichý), Spoje Praha – Turnov 2:1 (85. Ladra, 88. Yanakov – 5. P. Havel), Benátky nad Jizerou – Benešov 2:0 (30. z pen. Bodlák, 86. Fabián).

V dalším kole hradecká Slavia zavítá na trávník Trutnova, kde ji čeká těžké krajské derby. Utkání se hraje v neděli 5. května od 17 hodin.