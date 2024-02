FOTO: Divizní Bydžov v přípravě točí širší kádr. Skvělý finiš hradecké Slavie

/GALERIE/ Dva týmy z Hradecka se chystají na jarní boje v divizi C. Nováček Slavia Hradec Králové má několik zraněných hráčů, přesto naposledy dokázal porazit tým ze špičky krajského přeboru. To Nový Bydžov dává příležitost širšímu kádru včetně hráčů béčka a několika dorostenců. Teď poslal do Náchoda polovinu týmu, která nehrála předtím proti Přepeřím. Z výhry se ale radoval celek, který usiluje o návrat do čtvrté nejvyšší soutěže.

Příprava: Náchod (v modrobílém) - Nový Bydžov 2:0. | Foto: FK Náchod/Michal Malý

Hradecká Slavia a RMSK Cidlina jsou v přípravě v odlišném rozpoložení. Zatímco Sešívaní přezimují v divizi na klidné šesté příčce (25 bodů), Bydžovští se krčí v sestupovém pásmu na čtrnácté pozici (14 bodů) a na jaře je tak jistojistě čeká boj o setrvání v soutěži. Na druhou stranu Nový Bydžov se připravuje takřka v kompletním složení, kdežto tým z krajské metropole trápí zranění několika klíčových hráčů (T. Kabeláč, Strasser, Novotný, Vošlajer). V posledním zápase Slavia zvítězila díky silnému finiši, naopak mužstvo RMSK neuspělo v Náchodě. Přípravné zápasy FK Náchod – RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:0 (0:0). Branky: 48. Hrubý, 89. Kudasiewicz. Náchod: Baláž – Mlodziński, Knap, Kudláček, Punar – Zabrzeski, Brich, Čejchan, Havlena – Rojšl, Vančák; střídali: Hladík – Simon, Petřík, Locker, Kudasiewicz, Hrubý, Jahoda. N. Bydžov: Strýhal – D. Průcha (Masařík), Ludvík, Kožíšek, Novák – Horák, Trejbal, S. Bekera, Glos – Rejl, Langr. „V zápase jsme byli lepším týmem. Vzhledem k tomu, v jakém složení přijel soupeř, tak to bylo asi očekávatelné. Díky presinku a tlaku na soupeře jsme si vytvořili šance, kterých jen v první půli bylo kolem deseti. Po změně stran už jich bylo méně, ale dvě jsme proměnili,“ řekl náchodský trenér Martin Malý. Bydžov na záchranářskou misi vyztužil kádr. Vidím obrovské odhodlání, říká kouč „Proti nám stál kvalitní soupeř, který zapracoval na fyzické kondici. Je vidět, že ti kluci jsou naježdění, mají sílu a rychlostně jsou na tom výborně. Zhruba prvních třicet minut do nás šlapali a jejich hra nám nevoněla. Pak se to trochu vyrovnalo a měli jsme dobré okamžiky i dvě šance. Ale domácí jich měli daleko víc. Ve druhé půli nám asi trošku došly baterky. Náchod ukázal, že je aspirantem na návrat do divize,“ uvedl trenér RMSK Jaromír Průcha. Široký kádr Nového Bydžova čekají o nadcházejícím víkendu dva zápasy. Jedna část týmu se v sobotu od 10 hodin představí na umělé trávě účastníka krajského přeboru Jičína, druhá vyběhne o den později ve stejném čase v Mladé Boleslavi proti třetiligové juniorce. Kouč Slavie Homoláč o přípravě: Hráči trénovat chodí. Co však jeho tým brzdí? FC Slavia Hradec Králové – Spartak Police nad Metují 4:1 (0:0). Branky: 52. z pen. a 87. J. Kabeláč, 75. Málek, 77. Rajnoch – 74. Matějka. Slavia HK: Vaníček (62. Zadrobílek) – Mates, Chlumecký, Hlušička – Málek, Rajnoch, J. Kabeláč, Krotil (62. Štipák) – Tomek, Řezáč, Matsaberidze. V sobotu hradecká Slavia přivítá v dalším přípravném testu třetiligový Kolín. Utkání na umělce v Orlické kotlině má výkop v 10 hodin.

