/GALERIE/ Fotbalisté Slavie Hradec Králové měli v domácím utkání našlápnuto k tříbodovému zisku, když proti Dobrovici vedli po půlhodině hry 2:0. V dalším průběhu se ale jejich výkon postupně horšil. Hosté se naopak zvedli a skóre dokonale otočili na 2:3. V průběžné tabulce divize C tak svěřenci kouče Homoláče klesli z pátého na šesté místo.

Divize C: Slavia Hradec Králové (červení) - Dobrovice | Foto: Vanda Šebková

Sešívaným vyšel skvěle vstup do zápasu, již v 6. minutě je poslal do vedení po nacvičeném signálu z rohu Jan Kabeláč. Když ve 30. minutě z dorážky zvyšoval hbitý Gruzínec Matsaberidze na 2:0, v tu chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že si Středočeši z Orlické kotliny odvezou všechny body.

Jenže opak byl pravdou. Hned za dvě minuty přišlo snížení po hlavičce muže zápasu Volfa. Stejný hráč v 78. minutě znovu hlavou vyrovnal a v závěru vybojoval pro svůj tým pokutový kop, který proměnil zkušený Marek Sedláček.

DIVIZE, skupina C – 14. kolo

FC Slavia Hradec Králové – FK Dobrovice 2:3 (2:1). Branky: 6. J. Kabeláč, 30. Matsaberidze - 32. a 78. Volf, 90. + 3. z pen. Marek Sedláček. Rozhodčí: Braun. ŽK: 2:4. Diváci: 150. Slavia HK: Vaníček – Vošlajer, Mates, Strasser, Hlušička – Matsaberidze (89. Málek), Tomek (81. Šejvl), J. Kabeláč, Krotil – Rajnoch – Novotný (81. Řezáč). Dobrovice: Bartoš - Horák (90. Cigánek), Pečínka, Marek Sedláček, Janovský (46. Kohout) - Zelinka (59. Kopecký), Knobloch, Bora, Pánek (71. Král), Bičiště - Volf (90. Zajíček).

Václav Pišta, asistent trenéra Slavie HK: „Zápas pro nás začal dobře, dostali jsme se do vedení 2:0. Místo toho, abychom ho ještě navýšili, šancí jsme na to měli dost, jsme bohužel inkasovali laciný gól na 2:1. Přesto jsme pořád měli herní převahu, balon v držení a hosty jsme do ničeho nepouštěli. Sami jsme si už ale taky nic nevytvořili. Lehkovážným profesorským přístupem jsme umožnili soupeři vyrovnat. Penalta v závěru jen dokonala náš zmar a děsivý výkon. Hráči Dobrovice nám ukázali, jak se bojuje na hřišti, nevzdali to, když prohrávali a v tom nám uštědřili lekci. My jsme pak už tahali za kratší konec. Zápas jsme odevzdali a ztratili ho.“

Michal Sedláček, trenér Dobrovice: „Do zápasu jsme vstoupili naprosto šíleně. Všude jsme byli pozdě. Soupeř si s námi dělal, co chtěl. Důležitý byl náš kontaktní gól. O přestávce proběhla v šatně bouřka, abychom si všichni uvědomili, že jsme nejeli na výlet, ale na mistrovské utkání. Druhý poločas byl z naší strany, co se týče bojovnosti a nasazení, naprosto odlišný. Domácí jsme přetlačili, utkání otočili a přivezli si od těžkého soupeře tři velice důležité body. Hráčům musím poděkovat, jak se rvali a dokázali zápas otočit.“

DALŠÍ ZÁPASY: Benešov - Trutnov 0:1 (59. Trávníček), Benátky nad Jizerou - Nový Bydžov 5:1 (17. a 37. Jimmy, 69. Fabián, 75. z pen. a 90. + 1. Vobořil - 3. Blažek), Hlinsko - Letohrad 3:2 (24. Opina, 34. Volf, 41. z pen. Petráň - 32. a 59. Kabourek), Velké Hamry - Ústí nad Orlicí 1:0 (45. Krejčík), Turnov - Chrudim B 2:0 (26. a 57. Svoboda), Vysoké Mýto - Čáslav 1:0 (31. J. Dvořák), Spoje Praha - Kosmonosy 1:3 (53. z pen. Verner - 16. Prieložný, 32. Hrdlička, 67. Šulc).

Na závěr podzimní části sezony hradecká Slavia zavítá na půdu Letohradu, posledního týmu tabulky. Utkání se hraje v sobotu 11. listopadu od 14 hodin.