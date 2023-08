/GALERIE/ Branky na začátku a na konci utkání 2. kola divize C pomohly Novému Bydžovu k vcelku překvapivému domácímu vítězství nad favorizovaným Vysokým Mýtem. Dnes RMSK Cidlina přivítá od 18 hodin třetiligový Kolín. Půjde o utkání 1. kola MOL Cupu.

Úchvatná trefa Pavla Pokorného ze 60 metrů | Video: Josef Bekera

Nově zrekonstruovaná tribuna bydžovského stadionu viděla úvodní branku pouťového střetnutí již v 5. minutě, kdy parádní kombinační akci domácího týmu zakončil přesně Blažek. Zbytek duelu se nesl v duchu marné snahy hostů dostat se do šancí a skórovat. Cidlinští je perfektně organizovanou defenzivou a urputnou bojovností na hranici možností do brankových příležitostí moc nepouštěli.

Vysoké Mýto si vypracovalo pouze několik závarů, které nadšeně hrající domácí mladíci odvrátili. Sami se snažili podnikat nebezpečné brejky, ale žádný z nich se neujal. Ujal se až dalekonosný pokus Pokorného z 86. minuty. Stoper RMSK si zpracoval míč na své polovině a z dobrých 60 metrů nádherně přehodil gólmana Černíka.

Nevěděl jsem, co s míčem, tak jsem to křápnul, směje se autor gólu ze 60 metrů

DIVIZE, skupina C – 2. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – SK Vysoké Mýto 2:0 (1:0). Branky: 5. Blažek, 86. Pokorný. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 1:1. Diváci: 402. Poločas: 1:0. Nový Bydžov: Strýhal – J. Suchochleb, D. Průcha, Pokorný, Drobný – Macák (90. Horák), Voldán (72. Glos), Jakub Trejbal (76. Kožíšek), Blažek, M. Marek – N. Bekera (90. S. Bekera). Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Jan Dvořák, Kadrmas – Žahourek (63. Valášek), Velinský, Javůrek, Švejda (46. Štěpánek), Šplíchal (46. Habrman) – Kopřiva.

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Pokřtěná nově zrekonstruovaná tribuna, pouť a vítězství 2:0, co víc si přát, všechno krásné. Kluky musím pochválit za to, jakým způsobem se zápasu zhostili. Dřeli, bojovali do úmoru, byli nepříjemní a odměna přišla. Někdo bude možná namítat, že držení míče na naší straně moc nebylo, ale důležité bylo, že jsme dokázali vydržet v bloku, vstřelili první branku a od toho se to odvíjelo. Jsme moc rádi, že jsme utkání zvládli. Našemu omlazenému týmu to určitě nalije síly a sebevědomí do dalších zápasů. Věřím, že v takovém nasazení a se stejnou chutí budeme pokračovat. Děkuji divákům i soupeři, který se prezentoval sympatickým dojmem.“

Filip Klapka, trenér Vysokého Mýta: „Strašně těžko se mi hledají slova po takovémto zápase. Nechci říct, že bychom byli horším týmem. Domácí podřídili veškerou taktiku tomu, aby byli úspěšní, ze začátku nám dali gól, což jim hodně pomohlo. V rámci zvolené taktiky pak mohli zůstat dál v hlubokém bloku a my jsme se tam ne úplně dobře dostávali. Ve druhé půli jsme to zjednodušili a měli nějaké závary. Zápasy se rozhodují ve vápně a v tom byli domácí lepší. Potřebujeme to zlomit, nedali jsme dvě utkání gól. Musíme jít do zakončení mnohem agresivněji.“

Úchvatná trefa v divizi. Stoper Pokorný skóroval ze 60 metrů, zaujal i oslavou

Další zápasy

Hlinsko - Slavia Hradec Králové 1:2 (19. Mayer - 24. Hlušička, 67. J. Kabeláč), Spoje Praha - Trutnov 1:1 (47. Ladra - 19. Horčička), Chrudim B - Čáslav 3:2 (2. Látal, 68. a 85. Hájek - 53. Hannich, 83. Chábera), Ústí nad Orlicí - Benešov 2:0 (41. a 64. Tichý), Letohrad - Benátky nad Jizerou 0:1 (30. Mlynka), Dobrovice - Turnov 0:0, Kosmonosy - Velké Hamry 1:4 (67. Strnad - 29. Žitka, 43. a 79. Štěpánek, 85. Svrček).

V dalším kole divize C celek RMSK Cidlina zavítá do Čáslavi. Utkání se hraje v neděli 20. srpna od 17 hodin.