/GALERIE/ Fotbalisté RMSK Cidlina v podzimní derniéře divize C prohráli doma s Turnovem 1:4, což v tabulkovém pořadí znamená, že budou přezimovat v sestupovém pásmu na čtrnáctém místě. Může za to nepovedený závěr první poloviny sezony, kdy svěřenci kouče Petra Průchy v posledních šesti zápasech získali pouhopouhý bod.

Divize C: Nový Bydžov (modří) - Turnov | Foto: RMSK Cidlina

Bydžovští věděli, že potřebují nutně tři body, neboť série bez vítězství už byla poměrně dlouhá. Jenže právě to hráčům svazovalo nohy a byla z nich cítit velká nervozita. Po vyrovnaném úvodu to v 18. minutě umocnila krásná trefa turnovského Vencbauera z trestného kopu. Tím byl dán ráz zápasu. Hosté se nikam nehnali a hráči RMSK museli dobývat, což jim nesvědčilo.

Štěstí navíc přálo Severočechům, když ve 32. minutě střelu Prokopce tečoval jeden z domácích zadáků a míč přeloboval gólmana Strýhala. Když se po přestávce po chybě bydžovské defenzivy prosadil opět Prokopec, bylo prakticky rozhodnuto. Naději vykřesal o chvíli později utaženou střelou bek Drobný. Jenže v 68. minutě přišla další hrubka při bránění a Štěpán Havel dal Cidlině definitivní K.O.

DIVIZE, skupina C – 15. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Turnov 1:4 (0:2). Branky: 55. Drobný - 18. Vencbauer, 32. a 50. Prokopec, 68. Š. Havel. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 8:4. Diváci: 265. N. Bydžov: Strýhal – Novák (46. Marek), Pokorný (69. Kožíšek), Staněk, Drobný – N. Bekera, Trejbal (79. Hruška), Voldán (69. Kolář), Blažek, Vincour – Langr (69. Podhajský). Turnov: Kopal – Peuker, Jíra, Vencbauer, Petržílka – Malý (77. Linhart), Tomašov, Holub (77. Müller), Svoboda (61. Beníšek) – P. Havel (85. Landfeld), Prokopec (61. Š. Havel).

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Závěrečné utkání podzimní části sezony jsme prostě a jednoduše nezvládli. Všechny čtyři branky do naší sítě padly po naprosto stupidních a hloupých chybách jednotlivců. Co je potom platné, když zvýšené úsilí nás vstřeleným gólem dovede k jakési naději, když každá návštěva soupeře v našem vápně skončí brankou. Vše jsme si vyžrali až do dna. Ale co naplat, nic s tím teď už neuděláme. Nezbývá nám nic jiného, než věřit v daleko lepší jaro.“

Josef Petřík st., trenér Turnova: „Jsme na čtvrtém místě a v to jsme na začátku sezony nedoufali. Soupeř byl houževnatý, protože hraje o sestup. Hřiště bylo překvapivě v dobrém stavu, dalo se kombinovat. Prokázali jsme důraz v koncovkách. Byli jsme po celý zápas lepší. Domácí nehráli špatně. Dali jsme venku čtyři góly, můžeme říct, že jsme zápas zvládli. Díky důrazu, vůli po vítězství a protože jsme věděli, že bychom mohli dosáhnout na čtvrté místo, se nám výhra povedla. Za tři body jsme tentokrát dvojnásob rádi.“

DALŠÍ ZÁPASY: Letohrad - Slavia Hradec Králové 1:1 (82. Kabourek - 8. Novotný), Trutnov - Vysoké Mýto 3:2 (64. Bičiště, 67. a 68. Brejcha - 39. Velinský, 42. Kopřiva), Chrudim B - Benešov 2:2 (16. Jurčenko, 46. Zvolánek - 45. a 66. Kulhavý), Ústí nad Orlicí - Benátky nad Jizerou 2:1 (11. Špatenka, 90. + 2. z pen. P. Chleboun - 65. Fabián), Kosmonosy - Hlinsko 3:0 (45. Poláček, 48. Kubelka, 85. Prieložný), Čáslav - Spoje Praha 2:3 (15. z pen. Štichauer, 41. Slavík - 29. Madej, 47. Baisa, 86. Tokar), Dobrovice - Velké Hamry 1:1 (89. z pen. Marek Sedláček - 52. Krejčík).

JAK DÁL: Jarní část čtvrté nejvyšší soutěže začne o víkendu 9. a 10. března 2024. Závěrečné dějství je pak na programu o víkendu 15. a 16. června 2024.