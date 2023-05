Stále ještě dvacetiletý Vítězslav Horčička byl jedním z hlavních hrdinů trutnovského mužstva v utkání 24. kola Fortuna Divize C na hřišti Čáslavi. Nejprve v 70. minutě zachoval chladnou hlavu a proměnil penaltu nařízenou za faul na Štěpánka. V poslední minutě pak přidal gólovou pojistku po úniku z vlastní poloviny hřiště.

Trutnovští fotbalisté v divizi vyhráli třetí zápas v řadě, na jaře už šestý. V tabulce jim patří medailová pozice. | Foto: Jiří Petr

Fotbalisté Trutnova jsou na jaře v laufu, který potvrdili také výhrou na půdě nevyzpytatelné Čáslavi. Vcelku vyrovnaný a bojovně vedený duel rozhodly dvě trefy Vítězslava Horčičky. Trutnovský útočník nejprve proměnil v 70. minutě pokutový kop, v samém závěru přidal gólovou pojistku.

Fortuna Divize C – 24. kolo

Čáslav – Trutnov 0:2 (0:0)

V souboji Čáslavi s Trutnovem se rozhodující momenty udály v závěrečné dvacetiminutovce. Po celý zápas se domácí fotbalisté snažili o vítězný gól, zároveň ale při dobré hře trutnovské defenzívy museli neustále myslet na zadní vrátka, jelikož hosté podnikali jeden brejk za druhým.

Zaplněná tribuna v ČáslaviZdroj: fkcaslav.czA právě tato disciplína jim nakonec zajistila tři velmi cenné body. V 70. minutě pláchl soupeřově obraně Štěpánek, v rohu pokutového území byl zastaven nedovoleně a pokutový kop proměnil suverénně Horčička. Nutno poznamenat, že situaci neměl vůbec snadnou. Domácí proti odpískání penalty dlouho protestovali, samotného exekutora se snažili vyvést z míry, trutnovský mladíček ale zachoval chladnou hlavu a poslal brankáře na druhou stranu, než letěl míč – 0:1.

Také po vedoucí brance hostů pokračovala snaha Čáslavi, platonický tlak však brankové příležitosti nepřinášel. Vše bylo otevřené až do začátku 90. minuty. V ní se dostal do úniku z vlastní poloviny Horčička, v souboji jeden na jednoho přesprintoval svého strážce a kolem ruky gólmana Vyhnánka trefil vítěznou pojistku.

Trutnov zaznamenal sedmé vítězství z dvanácti duelů na venkovním hřišti, na jaře drží bilanci 6 2 1 a v tabulce poprvé poskočil na vynikající třetí příčku za vedoucí libereckou rezervu a v podobné formě hrající Benátky nad Jizerou. V dalším kole svěřenci trenéra Markse přivítají na svém hřiště dvanáctý Letohrad.

Fakta – branky: 70. z pen. a 90. Horčička. Rozhodčí: P. Fišer. ŽK: 3:3. Diváci: 200. FK Čáslav: Vyhnánek – Hajník (77. Čuchal), Mráz, Petrů (72. Bašek), Mach – Chábera (72. Kurka), Vančura, Schovanec, Slavík (46. Konyvka) – Ronovský, Hejný (46. Dudla). MFK Trutnov: Hofírek – Balcar, Zieris, Macek, J. Turner (87. Mařas) – Marcel Štěpánek (84. Čechovič), M. Knap, Trávníček, Zezula (80. Brejcha) – Horčička, Slavík.

Ohlasy trenérů

Jakub Svoboda, trenér FK Čáslav: „Chtěli jsme tři body, nemáme ani jeden. Uvědomovali jsme si sílu soupeře, věděli jsme, že kombinačně budou hosté dominovat, proto jsme se snažili využít spíše silového pojetí hry a standardních situací. Těch jsme v zápase měli spoustu, nicméně hosté je zkušeně uskákali a my jsme se prakticky nedostali k zakončení. Hosté hrozili z brejkových situací, dvakrát jsme měli štěstí. Ve druhém poločase jsme se k ohrožení branky soupeře vůbec nedostali. V předfinální fázi jsme si míč ukopli, nebo jsme centrovali za bránu, technicky jsme neřešili téměř nic dobře, je na nás deka. Zlomový moment vidím ve 38. minutě, kdy hostující brankář úmyslně zahrál rukou míč mimo pokutové území před Hejným, který by mohl střílet na odkrytou bránu, to je dle mého názoru jasná červená karta. Nedá se svítit. Zároveň bych chtěl poděkovat naším mládežníkům, kteří klukům vytvořili bouřlivou kulisu. Jen škoda, že jsme je na oplátku nepotěšili nějakou tou brankou.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Na výborně připraveném hřišti, kde se nám dlouhodobě nedaří, se hrál bojovný zápas. Domácí nás překvapili sestavou, do které se po zranění vrátili hned tři hráči. Podle předpokladů na nás byli velice dobře připravení a snažili se eliminovat naši křídelní hru. Před zápasem jsme apelovali, že zápas můžeme tentokrát rozhodnout z podhrotového prostoru a myslím, že jsme se docela trefili. Pro utkání byly klíčové dvě situace. V té první obdržel náš brankář za hru rukou mimo vápno ‚pouze‘ žlutou kartu a následný přímý kop domácí nevyužili. V té druhé jsme po rohovém kopu domácích podnikli kvalitní brejk do otevřené obrany, který skončil faulem na rychlonohého Marcela Štěpánka a následnou penaltu s přehledem proměnil dobře hrající Víťa Horčička. Zápas se lámal kolem 60. minuty a v tu dobu jsme podle mě byli o něco lepším mužstvem my. Výhry proti kvalitnímu mužstvu si obrovsky vážíme a jsme rádi, že se nám podařilo udržet na vítězné vlně z domácích zápasů.“