Devátým dějstvím pokračovala o víkendu Fortuna Divize C a ve hře byly samozřejmě i reprezentanti východních Čech. Ti z Královéhradeckého kraje zapsaly tři výhry, když Slavia díky úspěchu v Čáslavi udržela čtvrtou příčku v tabulce.

Trutnovští fotbalisté slaví branku svého kanonýra Patrika Brejchy. Trefa z 60. minuty jim vynesla tříbodové vítězství proti Hlinsku. | Foto: Jiří Petr

Přetahovaná o vedení v divizní skupině C mezi neporaženými celky z Benátek nad Jizerou a Ústí nad Orlicí pokračuje i po devátém kole. Středočeský tým sice poprvé na podzim inkasoval, v Benešově ale i tak zvládl vyhrát.

ÚSTECKÁ JISKRA NADÁLE V ČELE TABULKY

Odpověď byla na svěřencích trenéra Vladimíra Chudého, kteří o pár hodin později vyrukovali coby favorité proti Dobrovici. Svoji úlohu splnili, když tak jako několikrát v sezoně vsadili na aktivní nástup do zápasu, z něhož vytěžili poločasové třígólové vedení a klid na své kopačky.

Ten byl možná až přílišný, takže soupeř nedlouho po návratu z kabin snížil, nic více jmu však hráči Jiskry nedovolili a připsali si kontrolovanou výhru, svoji v pořadí osmou podzimní. Díky lepšímu skóre navíc setrvali na nejvyšší pozici v tabulce.

Pardubičtí fotbalisté si vzali na derby nové dresy. Vítěznou vodou je nezkropili

Atraktivní přestřelku sledovalo publikum ve Vysokém Mýtě a znovu odcházelo zklamáno, neboť domácí prohráli na svém trávníku potřetí na podzim. Doplatili přitom na špatné vstupy do obou poločasů. V tom prvním nabrali v souboji s Velkými Hamry dvougólové manko, které se jim sice do přestávce podařilo snížit, jenže ledva začala druhá půle, lovil gólman Zavřel balon ze své sítě znovu. A tahle historie se potom opakovala: opět kontaktní trefa domácích a opět odskočení soupeře do dvoubrankového vedení. Poslední naději vykřesal v 86. minutě z pokutového kopu Tomášek, ale ani pětiminutové nastavení Vysokému Mýtu zápas nezachránilo ani na remízu.

Jednoznačnou partii má za sebou chrudimská rezerva, která rivala z Kosmonos načala hned po pár desítkách odehraných sekund. Ve 23. minutě to bylo 3:0 v její prospěch a bylo zřejmé, jakým směrem se tenhle souboj bude vyvíjet. Ani druhý poločas toho na obrazu hry mnoho nezměnil, domácí výsledek ještě dvakrát vylepšili a znovu potvrdili svoji dobrou podzimní výkonnost.

TROJICE Z „HRADECKA“ BODOVĚ STOPROCENTNÍ

Na dvou stadionech došlo k mezikrajskému derby. Už v sobotu proti nastoupily celky Trutnova a Hlinska. Jednalo se o souboj dvou mužstev z dolní části tabulky, o to důležitější duel pro oba soupeře byl. Rozhodlajej nakonec jediná branka, o kterou se po hodině hry postaral domácí kanonýr Patrik Brejcha.

Také bitva Nového Bydžova s Letohradem dopadla úspěchem reprezentanta Královéhradeckého kraje. Divoký úvod nabídl rychlé vedení domácích, na penaltovou trefu Voldána ale v 5. minutě odpověděl Václavek. Vstupy do obou poločasů vycházely Bydžovským skvěle, v první minutě druhého totiž Voldán rozhodl o vítězství svého mužstva 2:1.

Uspěl také třetí „hradecký“ mančaft. Slavia nastřílela tři branky v Čáslavi a v tabulce tak uhájila čtvrtou příčku.