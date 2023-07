Vítězství v MOL Cupu je jednou z cest do pohárové Evropy a obhájcem trofeje je tu pražská Slavia, kterou na jaře finálová výhra na Letné katapultovala do předkola Evropské ligy. Na startu nového ročníku je i pětice mužstev z Královéhradeckého kraje. Hned v předkole se představí divizní trio Trutnov, Nový Bydžov a Slavia Hradec Králové.

Fotbalisty Trutnova zavedl los předkola MOL Cupu na půdu divizních Velkých Hamrů. Hledat favorita je v tomto souboji velmi obtížné. | Foto: Jiří Petr

Předkolem MOL Cupu odstartuje nový mistrovský ročník fotbalových soutěží a do hry zasáhne mimo jiné i trojice mužstev z Královéhradeckého kraje. Budou jimi všichni tři letošní reprezentanti ve Fortuna Divizi C.

Jako první půjdou do hry už dnes v 18 hodin fotbalisté hradecké Slavie.

Divizní nováček Slavia Hradec KrálovéZdroj: Eva ŠebováNováček na divizním poli na vlastním hřišti přivítá Vysoké Mýto a pro trenéra Davida Homoláče půjde o ideální test výkonnosti svého mužstva před startem sezony.

V sobotu v 10.15 čeká náročný zápas fotbalisty Trutnova, kteří se představí na půdě Velkých Hamrů. Kádr trenéra Vladimíra Markse v létě opustil druhý nejlepší střelec loňské divizní sezony Jakub Slavík, jenž zamířil do třetiligového Chlumce nad Cidlinou, bude tak zajímavé sledovat, kdo jej ve střelbě branek zastoupí. Mohl by to být například Dominik Bičiště, jenž coby náhrada za znamenitého kanonýra přišel do klubu z Náchoda.

Jako poslední se do hry dostanou hráči Nového Bydžova. Ty čeká východočeské derby na hřišti Libišan. Druhý nejlepší tým loňského ročníku Krajského přeboru Pardubického kraje jistě nedá soupeři nic zadarmo, přesto jsou svěřenci navrátivšího trenéra Petra Průchy v utkání favoritem.

Program krajských zástupců v předkole

Pátek 18.00: Slavia Hradec Králové - Vysoké Mýto. Sobota 10.15: Velké Hamry - Trutnov. 17.00: Libišany - Nový Bydžov.