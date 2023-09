/VIDEO/ Fotbalisté Nového Bydžova v utkání sedmého kola divize C nestačili doma na vedoucí Ústí nad Orlicí, které v dosavadním průběhu sezony ještě neztratilo body a míří za návratem do třetí nejvyšší soutěže.

sestřih zápasu divize C N. Bydžov - Ústí n. O. (0:3) | Video: Josef Bekera

Cidlinští zahájili zápas s favoritem hned dvojitou chybou, za kterou byli potrestáni inkasovaným gólem. Nejprve se dopustili zbytečného faulu a dali soupeři výhodu standardní situace. Z té sice nic nebylo, ale odražený míč napálil Sokol směrem na Strýhala, který jej bohužel nezkrotil a propadl mu těsně za brankovou čáru.

Vedení hostům vyhovovalo a hráli pak to, co potřebovali. Když krátce před přestávkou přidal Bednář tečovanou střelou druhou trefu, naděje RMSK na bodový zisk rapidně klesly.

Po změně stran Ústí kontrolovalo svoje vedení. Pečeť na jeho sedmou výhru v sezoně přidal v 62. minutě znovu Sokol, jenž využil chybného vyběhnutí gólmana Strýhala a pohodlně balon dopravil do sítě.

DIVIZE, skupina C – 7. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 0:3 (0:2). Branky: 8. a 62. Sokol, 40. Bednář. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 4:2. Diváci: 245. N. Bydžov: Strýhal – Novák, Pokorný, Staněk, Drobný – Vincour (62. Glos), S. Bekera (74. Horák), Trejbal (81. Hruška), Blažek, M. Marek – N. Bekera. Ústí n. O.: Jeřábek – Kozák (76. Skalický), P. Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (76. Boštík), Špatenka, Sokol (64. Faltus) – Bednář, Tichý (64. Vašek), Souček.

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Věděli jsme o obrovské kvalitě soupeře. To, co jsme si řekli o stylu a způsobu jeho hry, splnil do puntíku. K tomu, abychom uspěli, je potřeba, aby nám všechny atributy ve hře vyšly. Bohužel jeden podstatný se nám zboural hned v 8. minutě a od toho se utkání odvíjelo. Bylo nám jasné, že dostat se do ústeckého soupeře je nesmírně složité, neboť má velice zkušený a sehraný tým. Jeho obranná činnost je na fantastické úrovni. Nemůžu říct, že by se kluci nesnažili, ale pořádnou šanci jsme si asi nevytvořili, možná jednu v první a jednu ve druhé půli, což je strašně málo. Proto jsme po zásluze prohráli. Ústí je momentálně jinde, myslím si, že na podzim moc bodů neztratí.“

Vladimír Chudý, trenér Ústí nad Orlicí: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, pomohl nám rychlý gól hned v jeho úvodu, který pak určil směr celého prvního poločasu. Soupeř se soustředil převážně na obranu a dopředu nebyl moc nebezpečný. Podařilo se nám vstřelit do přestávky druhou branku a další dvě velké šance jsme ještě neproměnili. Druhá půle probíhala ve stejném duchu jako první, domácí jen bránili a dopředu toho moc nepředvedli. Vstřelili jsme třetí gól, další příležitosti zůstaly nevyužity. Zaslouženě jsme vyhráli a získali tři body.“

DALŠÍ ZÁPASY: Benešov - Slavia Hradec Králové 1:2 (4. M. Tomek - 82. Krotil, 87. z pen. Novotný), Trutnov - Letohrad 6:1 (10. Štěpánek, 17. Trávníček, 32. a 42. Horčička, 66. Čechovič, 90. + 1. Duch - 44. Lorenc), Vysoké Mýto - Hlinsko 0:3 (27. Formáček, 31. Straka, 71. Křižák), Chrudim B - Dobrovice 1:2 (16. Zvolánek - 24. Pánek, 66. Kohout), Benátky nad Jizerou - Spoje Praha 0:0, Turnov - Velké Hamry 4:5 (12. P. Havel, 29. Nosek, 37. Vencbauer, 71. Malý - 7. Krejčík, 14. Žitka, 59. Svrček, 69. vlastní Franc, 82. Javůrek), Čáslav - Kosmonosy 3:3 (2. Slavík, 76. Čuchal, 85. Peca - 35. z pen. Pajer, 62. a 65. Strnad).

V dalším kole se novobydžovský tým představí na trávníku středočeské Dobrovice. Utkání se hraje v sobotu 23. září od 16.30 hodin.