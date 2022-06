Fotbalisté Náchoda nastoupili ve středu k předehrávce 28. kola Fortuna Divize C. Na jaře úspěšný trenér Zdeněk Samko přivezl svůj tým do Kolína, tedy na půdu již jistého postupujícího celku do České fotbalové ligy. Hosté svou kůži neprodali lacino. Ba co víc, díky trefě Ansorgeho drželi do závěrečných minut šanci na bodový zisk. Ta se rozplynula v 84. minutě, kdy o vítězství favorita rozhodl třetí nejlepší střelec soutěže Pavel Čapek.