Před týdnem na domácím hřišti od Čáslavi čtyři branky obdrželi, v sobotu dvorští fotbalisté stejný počet gólů nastříleli na půdě Kosmonos. Svěřenci trenéra Jiřího Kuneše si v utkání 20. kola Fortuna Divize C připsali cenné tři venkovní body a po čtrnácti dnech opustili nelichotivou poslední příčku v tabulce.

Fortuna Divize C, 20. kolo

Kosmonosy – Dvůr Králové nad Labem 3:4

Dvoráci v týdnu lepili sestavu a počítali nemocné členy kádru. Někteří hráči do Kosmonos vyrazili se sebezapřením, na lavičce vypomohli mladí hráči z rezervního týmu.

O to krutější byl pro výpravu z východních Čech vstup do utkání. Domácí se střelecky prosadili už v 8. minutě, hned v další navíc Kohout zvyšoval na 2:0!

„Nasypejte jim, co se do nich vejde,“ slyšel záhy ze soupeřovy střídačky hostující kouč a později tento moment označil za klíčový v zápase. Domácí totiž chtěli i nadále útočit, což byla voda na mlýn dvorským fotbalistům. Ti spoléhali na brejkové situace a ještě do přestávky jim pomohly k vyrovnání.

Nejprve si vlastní branku vstřelil Podzimek, ve 30. minutě se pak prvním divizním gólem v modrobílém dresu projevil Krejčík – 2:2.

Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu, nástup do druhé půle měli však opět lepší domácí a trefou Kohouta získali těsný náskok zpět. Jenže Dvůr se v sobotním dopoledne nehodlal vzdát. Hned za minutu znovu srovnal Krejčík a v 79. minutě vystřelil cenné tři body hostující výpravě kanonýr Vitebský.

Fakta – branky: 8. M. Mašek, 9. a 54. Kohout – 19. vlastní (Podzimek), 30. a 55. Krejčík, 79. Vitebský. Rozhodčí: T. Havel. ŽK: 2:4. Diváci: 100. Poločas: 2:2. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha (90. Jirák), Rejl, Stevanović (87. Zlámal), Tomeš – M. Ráliš, Hruška – Vitebský, Krejčík, Machač (61. Martinec) – Vrljičak.

Ohlasy trenérů

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Konečně se nám po dlouhé době podařilo získat tři body. Dospěli jsme k nim po bojovném a obětavém výkonu celého týmu. Ač jsme nastoupili výrazně oslabení, všichni hráči se podřídili týmu a odvedli maximální výkon. Taktika byla daná už před utkáním. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany a podnikat rychlé protiútoky. Jenže v 9. minutě soupeř vedl 2:0. Tady ale udělali domácí velkou chybu. Chtěli totiž útočit dál, podcenili nás, což se jim nakonec vymstilo. Vyhovovalo nám, že se hrálo na vynikajícím trávníku. Zatímco doma nám míče odskakují, toto hřiště naší hře vyhovovalo. Samozřejmě jsme rádi, že opouštíme poslední příčku tabulky, nyní ale budeme potřebovat potvrdit tento výsledek doma proti Hlinsku.“