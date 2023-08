První pocity byly takové, že jsem nevěřil tomu, že to vůbec letí do branky. Nejdřív jsem koukal na rozhodčího, jestli běží na půlku a je to gól. Jak pak ukázal, že je to gól, tak od té doby si už nic nepamatuju. Zahodil jsem dres a utíkal. Prostě neuvěřitelné pocity, tohle jsem nikdy nezažil.

Vaši parádní trefu vidělo přímo na stadionu více jak čtyři sta lidí. Byl to takový bonus?

Přesně tak, navíc na pouť, vidělo to hafo lidí. Nikdy sem nepřijde víc lidí než na pouť. Byl to pro mě neskutečný zážitek na celý život.

Kde vezme člověk v závěru utkání síly na takový nákop?

Už od 70. minuty jsem neměl žádné síly. Ale když to tam spadlo, tak jsem našel všechny síly, co jsem kdy měl, a sprintoval přes hřiště k divákům u protějšího praporku. Takhle už v životě nepoběžím (směje se). To byla neuvěřitelná euforie.

Když jste si zpracovával míč, věděl jste, že je gólman venku? Nebo jste to jen tušil?

Celý zápas jsem na něj koukal. Většinou všichni gólmani v divizi jsou venku. Nevěděl jsem, co s míčem, byla 87. minuta, tak jsem to prostě křápnul. Letělo to na bránu a spadlo to za gólmana. Přímo jsem ho neviděl, že je venku, ale měl jsem tušení, tak jsem to zkusil. Už jsem to zkoušel ve středu na přáteláku s dorostem a tam to skončilo v autu. Takže náhoda, že jsem to takhle trefil.

Nebylo to tedy poprvé, co jste zkoušel gólmana ze šedesátky?

Už to bylo vícekrát, ale ještě se to nikdy nepovedlo. A myslím si, že tohle bylo naposledy, co se mi to povedlo.

Až přijde další takováto možnost, zkusíte to znovu?

Určitě, budu to zkoušet dál, klidně hnedka v dalším utkání v Čáslavi (zasměje se).

Pavel Pokorný se raduje ze vstřeleného góluZdroj: RMSK Cidlina Nový Bydžov

Co na to spoluhráči, jaké byly ohlasy?

Říkali, že je to neuvěřitelné, že to v životě neviděli a že nechápou. Ale to jsem nechápal ani já sám.

Dokopli by tam vůbec ostatní z takové dálky?

Těžko říct, ale myslím si, že asi ne, maximálně gólman.

Nějaký gól z dálky jste někdy dal?

Ne. Vlastně jednou, ale to bylo ještě před půlkou.

Ne ze šedesáti, ale ze čtyřiceti metrů?

Přesně tak, maximálně ze čtyřiceti. Jinak jsem žádný takový nedal.

Zkoušíte to takhle často o zápase?

Málokdy. Když jsme na tréninku, tak to rovnou rubu, ale o zápase jsem to nikdy moc nezkoušel.

O tréninku asi nehrajete na celé hřiště, že?

To je pravda, ale i tak to zkouším přes celé hřiště, na kterém hrajeme.

V prvním poločase zkoušel lobovat asi ze třiceti metrů spoluhráč Nikolas Bekera, byla to taková inspirace?

Rozhodně. Ve druhém poločase to zkoušel i Bláža (Štěpán Blažek – pozn. aut.). Vypíchl soupeři balon a zkoušel levačkou lobovat, ale nepovedlo se mu to. Zato mně se to pak povedlo.

Mluvil jste po zápase s hostujícím gólmanem?

Jo, řekl mi, že jsem deb.. (zasměje se) a ať už tohle nikdy nedělám.

Myslel to v dobrém?

Jasně, smál se u toho. Smáli jsme se oba, že jsme tohle ještě v životě neviděli.

Znamenalo to výhru 2:0, byly to důležité tři body?

Přesně tak, tři body byly na tomhle nejdůležitější. Ten můj gól, to už byla jenom třešnička na dortu, že se to povedlo. Na pouť se tady musí vždycky vyhrát, hlavní jsou ty tři body. Museli jsme se od něčeho odpíchnout, to je to nejdůležitější. Teď musíme pořád pokračovat v takovéto práci, každý trénink makat a výsledky se dostaví.

Máte hodně mladý tým.

Všichni hráči jsou odchovanci klubu, máme nejmladší tým, tak musíme makat.

Ve středu máte v MOL Cupu třetiligový Kolín. Určitě chcete vyhrát a postoupit, ale prioritou je asi divize, ne?

Ano, prioritou je pro nás divize, ale rozhodně bychom chtěli postoupit, dojít co nejdál a přivést sem někoho prvoligového.

V případě postupu by vás čekalo derby s Chlumcem nad Cidlinou, tedy dalším týmem z ČFL.

Zase by to byla třetí liga a to by byl oříšek. Ale ono už i ten Kolín bude pro nás oříšek. Podle mě to bude jiný cvrkot, loni skončili čtvrtí. Každopádně do toho dáme všechno a uvidíme. Buď se to povede nebo ne.

První divizní duel jste prohráli vysoko 1:5 v Benešově, který měl zkušené hráče. Co se nepovedlo?

Hned ve 3. minutě jsme dostali zbytečný gól po rohu, který jsme si nepohlídali. Oni byli celou dobu lepší. Pilík a Nešpor byli na balonu skvělí. My jsme nedali góly z šancí po brejcích, které jsme měli. Šli jsme dvakrát sami na bránu. Místo toho jsme udělali chyby. Ve druhé půli jsme snížili na 1:2, soupeř znervózněl a mohli jsme dát i na 2:2. Pak jsme útočili, ztratili balon a domácí dali na 3:1. Tím bylo po zápase. Už to na nás bylo vidět, sypalo se to. Oni šli do pohody a vstřelili další dvě branky. Byla to krutá porážka.

Teď jste to napravili. Bude těžké navázat na výhru i bojovný výkon s Mýtem?

Určitě. Zajíždíme do Čáslavi, kde to rozhodně nebude nic jednoduchého. Musíme bojovat a hrát, jako jsme hráli proti Mýtu. Musíme jezdit po prdeli a když by to náhodou nevyšlo, tak si po zápase můžeme říct, že se to sice nepovedlo, ale odjezdili jsme to. Ale když tam půjdeme a odevzdáme to, tak jsme hráli špatně.