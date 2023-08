/FOTOGALERIE/ Po třech vítězných duelech okusili fotbalisté hradecké Slavie první porážku v divizi C. Nováček v souboji druhého s prvním týmem tabulky podlehl v Orlické kotlině Velkým Hamrům 1:2, když rozhodující gól Severočechů padl až v předposlední minutě základní hrací doby.

Divize C: Slavia Hradec Králové (červenobílí) - Velké Hamry | Foto: Aneta Mrkvičková

Ve východočeské metropoli se proti sobě utkaly dva týmy, které měly stoprocentní bilanci. Vcelku vyrovnané střetnutí přineslo branky až po změně stran. Na vedoucí trefu Hamrů dokázali Sešívaní gólově reagovat, ovšem na druhou jejich branku už odpovědět nestihli.

Úvodní minuty patřili aktivnějším hostům. Slávisté se rozjížděli pomaleji, ale postupem času hru vyrovnali. V prvním poločase moc šancí k vidění nebylo a když se neujaly pokusy hostujícího Vyčítala i na druhé straně Řezáče, odcházelo se do šaten za bezbrankového stavu.

Začátek druhé pětačtyřicetiminutovky patřil znovu Hamrům, které se v 56. minutě ujaly vedení, když se po rohovém kopu na zadní tyči hlavou prosadil nekrytý stoper Roll. To hradecký tým probudilo a hnal se za vyrovnáním. Rajnoch nejprve neuspěl, ale v 79. minutě už mohla propuknout radost. Vošlajer dostal ideální balon do běhu a krásně přehodil vybíhajícího brankáře Masaříka.

Po vstřeleném gólu Slavia vycítila šanci na vítězství a snažila se rozhodnout. Bohužel v 89. minutě se dopustila chyby ve středu hřiště a následně i v obraně, díky tomu hosté podnikli rychlý protiútok, který přesně zakončil ve skluzu střídající Javůrek.

DIVIZE, skupina C – 4. kolo

FC Slavia Hradec Králové – FK Velké Hamry 1:2 (0:0). Branky: 79. Vošlajer – 56. Roll, 89. Javůrek. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 3:3. Diváci: 320. Slavia HK: Vaníček – Strasser, Mates, T. Kabeláč, Hlušička (90. Kundrt) – Vošlajer, Šejvl (61. Tomek), J. Kabeláč, Krotil (61. Matsaberidze) – Rajnoch (90. Chlumecký), Řezáč (61. Novotný). V. Hamry: Masařík – Kováčik (90. Kubík), Šidlo, Roll, Štěpánek – Žitka (69. Váňa), Linka, Krejčík (80. Javůrek), Vyčítal, Šohaj – Svrček (80. Mazánek).

Tomáš Vošlajer, záložník Slavie Hradec: „Utkání bylo z mého pohledu vyrovnané. Věděli jsme, že k nám jede velmi kvalitní soupeř a co od něho očekávat. Bohužel výsledek dopadl tak, jak dopadl. Jsme zklamaní, myslíme si, že jsme z tohoto zápasu mohli vytěžit víc. Za stavu 1:1 jsme měli pár dobrých situací, ze kterých jsme mohli skórovat. Bohužel jsme je neproměnili a soupeř nám pak z protiútoku dal rozhodující gól. Je to škoda, domnívám se, že jsme to mohli přetočit na naši stranu a zvítězit.“

Zdeněk Bryscejn, trenér Velkých Hamrů: „Utkání ukázalo, že soutěž je letos vyrovnaná a kvalitní. Sice jsme hráli s nováčkem, ale ten má na divizi hodně dobrý tým. Začali jsme dobře, byli jsme pětadvacet minut lepší na míči, soupeř dobře bránil. Na obou stranách moc šancí nebylo. I do druhé půle jsme vstoupili lépe a v 56. minutě dali gól. Pak domácí hru zjednodušili, přidali na důrazu a čtvrt hodiny před koncem po pěkné akci vyrovnali. Vycítili asi, že by nás mohli porazit. Hru otevřeli a to nám přišlo vhod. Z brejku jsme rozhodli. Byli jsme o gól lepší. Hrálo se v pěkné atmosféře, přišlo hodně diváků a na divizi to byl určitě dobrý zápas. Nováček do soutěže patří, prohrál poprvé. Vítězství je pro nás velmi cenné.“

DALŠÍ ZÁPASY: Nový Bydžov - Trutnov 1:4 (46. Blažek - 7. Knap, 22. Horčička, 33. a 70. z pen. Zezula), Spoje Praha - Chrudim B 1:2 (59. Baisa - 10. Hájek, 65. Zvolánek), Ústí nad Orlicí - Čáslav 2:0 (21. Stránský, 61. Bednář), Dobrovice - Vysoké Mýto 0:3 (49. Kadrmas, 78. Habrman, 85. Lněnička), Letohrad - Benešov 0:1 (19. Vrňák), Hlinsko - Benátky nad Jizerou 0:1 (65. Glöckner), Kosmonosy - Turnov 0:3 (11. Š. Havel, 68. Malý, 75. P. Havel).

V pátém kole čeká Slavii další tvrdý oříšek, neboť se představí na půdě Benátek nad Jizerou. Středočeši všechny čtyři dosavadní duely vyhráli a navíc v nich ani jednou neinkasovali. Utkání se hraje v neděli 3. září od 17 hodin.